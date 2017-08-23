هيلاري كلينتون في كتابها: ترامب شخص قذر

واشنطن- الزمان

وصفت هيلاري كلينتون في كتابها الذي سيصدر في 12 ايلول/سبتمبر في الولايات المتحدة تحت عنوان «وات هابند» (ماذا حصل) دونالد ترامب بانه «شخص قذر». وروت كلينتون في مقطعين من الكتاب نشرتهما قناة «ام اس ان بي سي» الاربعاء كيف تعامل معها ترامب خلال مناظرة تلفزيونية العام الفائت خلال حملة الانتخابات الرئاسية، وكتبت «كنا على المسرح وكان يطاردني اينما اذهب وينظر الي في عيني ويكشر في وجهي. كان ذلك مزعجا الى حد كبير».

واضافت «ماذا كنتم ستفعلون لو كنتم مكاني؟ هل ستبقون هادئين ومبتسمين (…) ام ستنظرون اليه في عينيه وتقولون له بصوت عال: +تراجع ايها الشخص القذر، ابتعد. اعلم بانك تعشق مضايقة النساء لكنك لن تضايقني، تراجع+».

وامضت كلينتون الاشهر الاخيرة في وضع هذا الكتاب بهدف تركيز الضوء على فشل حملتها الرئاسية والاسباب التي ترى انها أدت الى خسارتها وخصوصا اتهام روسيا بالتدخل في الحملة. واقرت بانها خيبت امال الملايين وكتبت «لقد فشلت. وعلي ان اتعايش مع ذلك طوال حياتي».