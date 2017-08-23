نكسة في العلاقات المصرية الامريكية بعد قطع المساعدات

القاهرة- الزمان

اعربت مصر، التي تتهمها منظمات حقوقية دولية بتضييق الخناق على المعارضة وعلى حرية الرأي والتعبير، الاربعاء «عن أسفها لقرار الولايات المتحدة الاميركية تخفيض» المساعدات الاميركية الاقتصادية والعسكرية المخصصة لها. واكدت وزارة الخارجية المصرية في بيان ان «مصر تعتبر ان هذا الإجراء يعكس سوء تقدير لطبيعة العلاقة الاستراتيجية التي تربط البلدين على مدار عقود طويلة». وجاء رد الخارجية بالتزامن مع زيارة لوفد أميركي برئاسة جاريد كوشنير كبير مستشاري الرئيس الأميركي إلى القاهرة والذي عقد لقاءا مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الأربعاء، حسب ما أفاد علاء يوسف المتحدث باسم الرئاسة. وحذر بيان الخارجية، الذي لم يحدد حجم التخفيض أو سببه، بأن القرار يعد «خلطا للأوراق بشكل قد تكون له تداعياته السلبية على تحقيق المصالح المشتركة المصرية الاميركية». واكتفت الخارجية المصرية بالاشارة الى أن القرار الأميركي يشمل «تخفيضا مباشرا لبعض مكونات الشق الاقتصادي من البرنامج، او تأجيل صرف بعض مكونات الشق العسكري». وأكد بيان الخارجية المصرية ان مصر «تقدر أهمية الخطوة التي تم اتخاذها بالتصديق على الإطار العام لبرنامج المساعدات لعام 2017، وتتطلع لتعامل الإدارة الأميركية مع البرنامج من منطلق الإدراك الكامل والتقدير للأهمية الحيوية التي يمثلها البرنامج لتحقيق مصالح الدولتين». وكانت الخارجية المصرية أعلنت تعديل برنامج مقابلات الوزير سامح شكري وأسقطت منه مقابلة كانت مقررة الساعة 12,00 ت غ في القاهرة مع الوفد الأميركي والذي يضم ايضا «جيسون جرينبلات المساعد الخاص للرئيس الاميركي المبعوث الأميركي للمفاوضات الدولية، ودينا باول نائب مستشار الامن القوميللشؤون الاستراتيجية».

ولم يوضح البيان سبب اسقاط هذه المقابلة من برنامج الوزير. ويأتي قرار خفض المساعدات الأميركية لمصر بعد أن عاد الدفء للعلاقات بين القاهرة وواشنطن منذ تولي دونالد ترامب الرئاسة مطلع العام الجاري.

وفي نيسان/ابريل، زار السيسي واشنطن والتقى ترامب الذي أشاد حينها بالرئيس المصري، قائلا إنه «يقوم بعمل رائع» وسط ظروف «صعبة»، طاويا بذلك صفحة الانتقادات التي وجهتها إدارة سلفه باراك اوباما للسلطات المصرية في شأن حقوق الانسان.

وقال ترامب خلال استقباله السيسي في البيت الابيض «نحن نقف بكل وضوح وراء الرئيس السيسي (…) ونقف بشكل واضح أيضا وراء مصر والشعب المصري».

وتحصل مصر على مساعدات عسكرية اميركية قيمتها 1,3 مليار دولار سنويا منذ توقيعها أول معاهدة سلام بين دولة عربية واسرائيل في العام 1979. كما تحصل منذ ذلك الحين على مساعدات اقتصادية تتناقص سنويا.