الجيش العراقي يتقدم  بصحبة الحشد باتجاه وسط تلعفر تحت التغطية الجوية

تلعفر- الموصل – الزمان : تتقدم القوات العراقية الأربعاء باتجاه وسط مدينة تلعفر، أحد آخر معاقل تنظيم داعش في العراق، في حين تستعد منظمات الإغاثة لتدفق النازحين الهاربين من المعارك. منذ الصباح الباكر، تقدمت مدرعات الجيش ووحدات من الحشد الشعبي المقاتلة إلى جانب القوات العراقية الحكومية في حي النور في جنوب غرب المدينة، بتغطية من الطائرات التي قصفت مواقع التنظيم المتطرف، . ولإعاقة تقدم مئات الجنود والمقاتلين على الجبهة، سد التنظيم المتطرف الشوارع بشاحنات وبسواتر ترابية في حين تمركز قناصته على أسطح المباني وأطلق فوهات مدافعه. وباتت المعارك تدور في المناطق السكنية منذ الثلاثاء، في اليوم الثالث من المعركة عندما اقتحمت القوات العراقية التي تضم قوات الجيش والشرطة الاتحادية ومكافحة الارهاب وفصائل الحشد الشعبي باسناد من التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، من عدة محاور المدينة المعزولة منذ استيلاء التنظيم المتطرف عليهافي حزيران/يونيو 2014. وأعلنت فصائل الحشد الشعبي الثلاثاء أنها استعادت بالكامل مع الجيش والشرطة أحياء الكفاح والنور والعسكري في المدينة بعد اشتباكات عنيفة. وقال النائب أحمد الأسدي المتحدث باسم فصائل الحشد الشعبي التي غالبية أفرادها من الشيعة وشاركت في كل المعارك ضد التنظيم المتطرف إلى جانب القوات الحكومية لفرانس برس الأربعاء إن «الانهيارات كبيرة والدواعش اخلوا اغلب خطوط الصد التي وضعوها اما قتلوا او هربوا الى مركز القضاء». ونقل بيان في وقت لاحق ، عن قائد عمليات «قادمون يا تلعفر» الفريق الركن عبد الامير رشيد يار الله، ان «قطعات الفرقة المدرعة التاسعة (جيش) والحشد شعبي تحرر حي التنك (شرق تلعفر) وترفع العلم العراقي هناك».

بدوره، اكد الفريق الركن سامي العارضي احد قادة قوات مكافحة الارهاب في تلعفر، في لقاء بثه تلفزيون العراقية الحكومي، ان «العدو فقد توازنه (…) القطعات في تقدم مستمر»، مؤكدا ان «العملية مستمرة» وتسير «أسرع مما كنا نتوقعه».

يتبع التنظيم خلال تراجعه تكتيك الألغام والمفخخات والعمليات الانتحارية بهدف إيقاع أكبر الخسائر في صفوف القوات العراقية مثلما حدث في الموصل والمدن الأخرى التي طرد منها.

وقالت القوات العراقية أنها اكتشفت انفاقا حفرها التنظيم لمباغتة القوات أو الهرب.

ويقدر أن نحو ثلاثين ألف مدني عالقون في المدينة تحت نيران غارات الطيران المستمر منذ أسابيع والقصف المدفعي الكثيف منذ الأحد.

وألقت طائرات خلال الليل على الأحياء المطوقة منشورات تدعو المدنيين إلى وضع علامات على المنازل التي يحتلها المسلحون المتطرفون.

وقالت المفوضية العليا للاجئين أنها تخشى أن يستخدم الجهاديون العائلات دروعا بشرية. وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك إنهم قد يقتلون من يحاول الهرب.

تعمل الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة على إعداد مخيمات لاستقبال الأهالي «الفارين عبر المنطقة الصحراوية في درجات حرارة تصل إلى 43 درجة مئوية في المتوسط، ويسيرون أحياناً لأكثر من عشر ساعات، وهو ما يعرضهم للاصابة بالاجتفاف الحاد»، وفق ما أكد مسؤول مجلس اللاجئين الهولندي فيرين فالكاو.