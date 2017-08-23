مباحثات بين عبدالله الثاني وعباس حول زيارة الوفد الامريكي بشأن مفاوضات السلام

‎الرقيب:اتفاق سري بين حماس وفتح لمعالجة قضية موظفي غزة

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‎القاهرة– مصطفى عمارة –عمان –الزمان

بحث العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، الأربعاء، مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، جهود تحريك عملية السلام، وذلك في إطار التنسيق المستمر بين الجانبين. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه الملك عبدالله بالرئيس عباس، حسب ما أعلن الديوان الملكي الأردني في بيان صحفي تلقّت الزمان نسخة منه. وجرى خلال الاتصال «استعراض المساعي المبذولة لإعادة إطلاق عملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، استنادا إلى حل الدولتين باعتباره السبيل الوحيد لإنهاء الصراع». ويأتي ذلك في ضوء زيارة جاريد كوشنر، كبير مستشاري الرئيس الأمريكي، ووفد الإدارة الأمريكية إلى المنطقة، والذي وصل العاصمة المصرية القاهرة، صباح اليوم، لذات الشأن. ‎فيما كشف ايمن الرقيب القيادى بحركة فتح فى تصريحات خاصة للزمان ان اتفاقاً سريا ًتم توقيعه بين عزام الاحمد القيادي بحركة حماس فى سويسرا ينص على ان تحيل السلطة 25 الف موظف بدلا منهم تابعين لحركة حماس . ‎واضاف ان غزة اصبحت خارج حسابات حكومة رام الله وان الترقيات والعلاوات تتم فقط للضفة الغربية . وقال ان احالة عدد كبير من الموظفين الى المعاش شهريا سوف يؤدى الى فراغ بالقطاعات الحكومية بغزة. ‎ فى السياق ذاته اكد عباس ذكى عضو اللجنة المركزية لحركة فتح فى حوار اجريناه معه ان ملف المصالحة حاضر دائما على راس طاولة اللجنه المركزية لحركة فتح وان اللجنه برئاسة ابو مازن قررت تشكيل وفد لمقابلة حماس لعرض مبادره الرئيس للمصالحه وتمكين حكومة الوفاق الوطنى من ممارسة مهامها تمهيدا لاجراء انتخابات تشريعية ورئاسية الا ان حماس لاتزال تماطل حتى الان وعن تقارب مصر مع دحلان قال ذكى ان هذا امر يخص مصر وحدها مؤكدا ان اى مصالحه لايمكن ان تتم بمعزل عن مصر وان الظروف الصعبه التى تعيشها حماس حاليا ربما تدفعها الى مرونة فى ملف المصالحهة. ‎من ناحيه اخرى استبعد مصدر امنى مصرى فى تصريحات خاصه امكانية فتح معبر رفح بصوره كامله خلال الفتره القادمه رغم تفاهمات مصر مع حركة حماس لان ذلك مرتبط بالظروف الامنيه فى سيناء الا ان مصر يمكن ان تزيد من مدة فتح المعبر ليفتح بصفه منتظمه على فترات دوريه .