انتقادات حادة في مصر لفتوى الإنجاب من دون رجل

القاهرة -مصطفى عمارة

تفجرت معركة فقهية اخرى تحت قبة البرلمان بعد ان تقدم احد النواب بمقترح خفض سن الزواج الفتاة الى 16 عاما وهو الامر الذى اثار عاصفة من الانتقادات حيث وصف عضو لجنة حقوق الانسان بالمجلس الاقتراح بانه يفيد مصر الى ماقبل التاريخ لانه يعيق قيام المرأة بمهامها داخل المجتمع . فى المقابل اكدت منى جب الله عضو حزب المصريين الاحرار فى البرلمان انها ستتقدم بمشروع قرار لرفع سن زواج الفتاه الى 21 مع وضع عقوبات رادعه للمخالفين واضافت الغائبه شاديه خضر عضو مجلس النواب ان السن المناسب لزواج الفتاه يتراوح مابين 18 الى 21 حتى تنضج الفتاة ،من ناحية اخرى عاد الجدل مره اخرى حول فتاوى على جمعه مفتى الجمهورية السابق بعد ان قال ان المراه تستطيع الانجاب بدون رجل عن طريق الاجراءات المعمليه والنواه والخلايا لكن الرجل لا يستطيع ان ينجب نهائيا وهو مطالب فقط بالانفاق على زوجته واولاده . وفى اول رد فعل على تلك الفتوى قال د/ محمود مزروعه عميد كلية اصول الدين بجامعة الازهر ان فتاوى الشيخ علي جمعة خيالية ولا يقبلها عقل لان اى طفل يأتى من خلال نكاح الرجل والمرأة وكانت فتاوى علي جمعة قد اثارت فى الاونة الاخيرة انتقادات حادة حيث اكد ان السجائر لا تنقض الوضوء كما ان الانسان الذى يكذب ويغتاب صلاته صحيحة وكانت اكثر فتاويه جدلا مشروعية ارضاع الكبير .