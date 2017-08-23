شهيرة تؤدي دور المطمئن بإتقان 

القاهرة – الزمان : ‎تداولت العديد من الأخبار في الفترة الأخيرة عن دخول الفنانة المصرية شادية للعناية المركزة لتدهور حالتها الصحية. ‎الفنانة المصرية شهيرة، وهي واحدة من المقربات لشادية، نفت كل ما نشر عن تدهور حالتها الصحية، وأكدت أن صحتها بخير وأنها مستاءة من كل ما ينشر عن دخولها العناية المركزة. ‎شهيرة قالت إنها تتصل بشادية للاطمئنان عليها باستمرار، وأن شادية شعرت بالتعب قليلا في شهر رمضان ودخلت المستشفى للعلاج ولكنها أصبحت بخير. ‎شهيرة طمأنت الجمهور أيضا على صحة زوجها الفنان محمود ياسين بعد انتشار شائعة وفاته.