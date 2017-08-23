شهيرة تؤدي دور المطمئن بإتقان 

القاهرة – الزمان : تداولت العديد من الأخبار في الفترة الأخيرة عن دخول الفنانة المصرية شادية للعناية المركزة لتدهور حالتها الصحية. الفنانة المصرية شهيرة، وهي واحدة من المقربات لشادية، نفت كل ما نشر عن تدهور حالتها الصحية، وأكدت أن صحتها بخير وأنها مستاءة من كل ما ينشر عن دخولها العناية المركزة. شهيرة قالت إنها تتصل بشادية للاطمئنان عليها باستمرار، وأن شادية شعرت بالتعب قليلا في شهر رمضان ودخلت المستشفى للعلاج ولكنها أصبحت بخير. شهيرة طمأنت الجمهور أيضا على صحة زوجها الفنان محمود ياسين بعد انتشار شائعة وفاته.