استعدادات في تركيا لاستقبال نعش هرقل التاريخي

أنطاليا-الأناضول: أنهى متحف ولاية أنطاليا جنوبي تركيا، الاستعدادات اللازمة لاستقبال نعش هرقل التاريخي الذي تمكن مجهولون من سرقته وتهريبه إلى سويسرا من مدينة «بيركه» الأثرية بالولاية. وقال عضو الهيئة التدريسية في قسم الآثار بجامعة أقدنيز التركية، البروفسور، نوزاد جويك، إن متحف أنطاليا أعد قسمًا خاصًا لاستقبال النعش التاريخي.

وأشار لمراسل الأناضول، أن محكمة سويسرية قررت في وقت سابق، تسليم النعش لتركيا بعد أن تمكن مجهولون من سرقته وتهريبه إلى سويسرا، في ستينيات القرن الماضي.

وأضاف جويك أن عملية إعادة اللحد تمت بعد جهود بذلتها وزارة الثقافة والسياحة التركية أمام القضاء السويسري، وأن متحف أنطاليا أعد قسمًا خاصًا لعرض اللحد ضمن قسم الأعمال التي تنتمي إلى الفترة الرومانية.

ولفت جويك أن طول اللحد يبلغ 235 سنتمترًا، فيما يبلغ عرضه 112 سنتمترًا.

وتقدمت السلطات التركية عام 2015، بطلب لمحكمة سويسرية في مدينة جنيف لإعادة القطعة الأثرية المسروقة من تركيا.

وأصدر القضاء السويسري في وقت سابق قرارًا نهائيًا بتسليم النعش لوزارة الثقافة والسياحية التركية، لإعادته للمكان الذي سُرق منه.

ويرتبط اللحد بإسطورة هرقل في الميثولوجيا(علم الأساطير) الإغريقية، والذي هو ابن الإله زيوس والبشرية ألكميني، اشتهر بقوته الخارقة ومغامراته، ومثَّل أيقونة الأدب والفن في ثقافتي الرومان واليونان.