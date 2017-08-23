داعش يحرق مقراته ويخليها في القضاء

القوات الأمنية تحرّر أحياء بتلعفر وتؤكد مقتل 70 إرهابياً

بغداد – محمد الصالحي

تمكنت قوات عمليات قادمون يا تلعفر من تحرير احياء جديدة من المدينة، فيما اكد القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي انهيار عناصر داعش في القضاء على يد القوات الامنية. وقال قائد عمليات قادمون يا تلعفر الفريق قوات خاصة الركن عبد الأمير رشيد يار الله، في بيان تلقته ( الزمان) امس ان (قوات الشرطة الاتحادية والحشد الشعبي حررت حي الكفاح الشمالي ورفعت العلم العراقي عليه).واضاف ان (القوات الامنية حررت حي التنك شرق القضاء). ومن جانبه قال العبادي في تصريح امس ان (القوات العسكرية تتقدم باتجاه مركز قضاء تلعفر وسط انهيار لإرهابيي داعش). وتمكنت قوات الحشد الشعبي والجيش من تحرير حي النور جنوب شرق قضاء تلعفر من تنظيم داعش .وقالت استخبارات الحشد الشعبي في بيان تلقته (الزمان) امس ان (العدو أمر عناصره بإحراق مقراتهم والانسحاب من الأماكن المفتوحة في تلعفر والتحصن داخل الابنية والازقة الضيقة). الى ذلك قالت خلية الاعلام الحربي في بيان تلقته (الزمان) امس ان (طائرات القوة الجوية القت، مليون منشور على مركز مدينة تلعفر). واضاف ان (المنشورات تضمنت نصح أهالي المدينة بوضع علامة (ع) على البيوت والأماكن التي يختبئ فيها داعش والابتعاد عن مقرات العدو وأماكن اختبائه).وتابع ان (المنشورات تضمنت ايضا توجيهات ستعلن عن طريق المفارز النفسية الميدانية عبر مكبرات الصوت اماكن الممرات الامنة التي ستفتح للاهالي وانقاذهم من العدو). مشيرة الى ان (القوات المسلحة ستقوم بنقلهم الى اماكن آمنة). وقالت الخلية في بيان تلقته (الزمان) امس ان (طيران التحالف الدولي نفذ 30 ضربة جوية 29 منها في قضاء تلعفر اسفرت الضربة عن قتل 37 ارهابيا وتدمير ثلاثة مواقع دفاعية وتفجير 4 مستودعات للأسلحة وعجلتين مفخختين و5 مفارز هاون).وأضاف كما تم (تنفيذ ضربة في راوة غرب الانبار أدت الى تدمير عبارة عجلات وقتل من فيها). واقتحمت قطعات الجيش وقوات الحشد الشعبي حي التنك شرقي قضاء تلعفر، وسيطرت على مبنى المركز الصحي داخله. وقال القيادي في الحشد الشعبي هادي العامري في تصريح ان (هناك انهيارا للمعنويات وخلافات حادة بين الدواعش المحليين والاجانب في هذه المنطقة).وأضاف (نعتقد ان الخلافات سيعجل في حسم المعركة بخسائر قليلة). مشيرا الى ان (الدواعش لم يقاتلوا رغم تحصيناتهم القوية والمشددة).وأكد العامري (التنسيق العالي بين الحشد الشعبي ومختلف القوات الأمنية من الجيش والشرطة الاتحادية في محاور القتال).

وقالت قيادة عمليات قادمون يا تلعفر في بيان تلقته ( الزمان) امس ان (قوات الحشد الشعبي والقوات الامنية الاخرى شرعت باقتحام قضاء تلعفر من ثلاث محاور (الجنوب والشرق و شمال غرب) و تحطيم الخطوط الدفاعية للعدو وتمكنت من تحرير 8 مواقع و السيطرة على موقعين لا تزال فيهما الاشتباكات مستمرة .و تحرير حي النور اول احياء تلعفر من الجهة الشرقية وحيي الخضراء و العسكري في تلعفر).