وفد كبير من المسؤولين ورجال الأعمال يرافق وزير التجارة السعودي

الرياض تبدي رغبتها بتصحيح المسارات السابقة

والعلاق يبحث القنوات المصرفية

بغداد – قصي منذر

بحث رئيس الوزراء حيدر العبادي مع وزير التجارة والاستثمار السعودي ماجد بن عبد الله القصبي في بغداد امس سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في المجالات الاقتصادية والتجارية والزراعية والاستثمار. وافاد بيان لمكتب العبادي ان اللقاء تضمن ايضاً بحث سبل تطوير الصناعات البتروكيمياوية . ونقل البيان عن القصبي قوله ان بلاده ترغب بالانفتاح الاقتصادي والتبادلات التجارية وتعزيز اواصر الاخوة بين البلدين والشراكة الاقتصادية والتطلع لما فيه مصلحة الشعبين وتصحيح المسارات السابقة.وبدأ القصبي زيارة الى بغداد على رأس وفد كبير من المسؤولين الحكوميين المعنيين في الملفات الاقتصادية ورجال الاعمال وبدأ سلسلة لقاءاته بوزير التجارة وكالة سلمان الجميلي الذي كان في استقباله في مطار بغداد الدولي. ونقل بيان عن الجميلي قوله أن (هذه الزيارة ستكون بداية لعهد جديد من العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين في المجالات كافة وبما يحقق تطلعات حكومتي وشعبي البلدين الشقيقين وستسهم في مواجهة التحديات التي تعترض طريق العلاقات المشتركة بين البلدين وكذلك المساهمة في استقرار وامن المنطقة). وأضاف إن (الزيارات عالية المستوى بين بلدينا تؤسس لمرحلة طموح في العمل التجاري والاقتصادي والاستثماري اللا محدود، خصوصا ونحن ندشن عمل مجلس التنسيق العراقي السعودي الذي سيشكل حجر الأساس في العمل والتخطيط بعيد المدى).واشار الى أن (مشروع التعاون التجاري بين العراق والسعودية المقبل سيعبر كل التوقعات ويتجاوز كل مراحل التوقف السابقة ويعوض سنوات الركود التي فرضتها ظروف المنطقة ونسيان الفترات السابقة بكل ما تحمله من تعقيدات)، مؤكداً أن (العراق والسعودية يشكلان ثنائيا اقتصاديا مهما في المنطقة والعالم بسبب توفر مصادر الثروة في مجال الطاقة والمعادن والزراعة والسياحة وهذا يضعنا امام مسؤولية تطوير هذه القدرات وإنضاجها بنحو يفضي الى التوأمة وتحقيق الرفاه لشعبينا وشعوب المنطقة)، داعيا رجال الأعمال والمستثمرين السعوديين الى (لعب دور بارز في اعادة الاعمار للمناطق المحررة).بدوره، اكد القصبي (حرص بلاده على تعزير وتطوير علاقات البلدين لتحقيق الشراكة الاقتصادية وتأسيس المجلس الاقتصادي السعودي العراقي للوصول الى رؤية إستراتيجية اقتصادية حقيقية بينهما). وعلى هامش زيارة الوفد السعودي، بحث محافظ البنك المركزي علي العلاق مع الوفد التعاملات والقنوات المصرفية بين العراق والسعودية بهدف الاتفاق على وضع خطة عمل للتعاون في المجال المصرفي من خلال تشكيل فريق من مؤسسة النقد السعودي والبنك المركزي العراقي على ان يعد ذلك الفريق تقريره خلال الاسابيع المقبلة . ونقل بيان تلقته (الزمان) امس عن العلاق قوله ان (القطاع المصرفي في العراق اتخذ خلال السنوات القليلة الماضية خطوات واعدة عدة لتطوير هذا القطاع وتقديم الدعم لتأسيس مصارف للقطاع الخاص وبما يقارب 70 مصرفاً اهلياً ومصارف اسلامية اخرى بواقع 20 مصرفاً تحت التأسيس بالاضافة الى تشريع الانظمة والقوانين وتطبيق المعايير الدولية والمتداولات المصرفية التي تسهم في تطوير هذا القطاع وغيرها من الاجراءات المصرفية). من جانبه، اكد القصبي (رغبة رجال الاعمال والمستثمرين السعوديين في الدخول بمشاريع استثمارية بعد تقديم الضمانات والتسهيلات المصرفية لهم وبتر حاجز الخوف في هذا الجانب كون السوق العراقية سوقا واعدة وجاذبة للاستثمار) ، مشيراً الى (استعداد الجانب السعودي لتقديم الدعم للقنوات المصرفية العراقية لكون البنية المصرفية هي المفتاح لكل الاصعدة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية).