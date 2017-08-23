نازح ينهي حياة 7 من عائلته حرقاً في النجف

النجف – سعدون الجابري

اقدم نازح من اهالي تلعفر يقيم في محافظة النجف على حرق عائلته المكونة من 7 أشخاص يسكنون على طريق كربلاء – النجف. وقال مصدر في شرطة النجف أن (التحقيقات الأولية تشير الى أن سبب ذلك ضغوط نفسية). موضحا أن (الجاني كان منتسبا في الدفاع المدني بتلعفر وتم اعتقاله وإحالته الى مستشفى الإمراض العقلية والتحقيقات جارية بالحادث). فيما قال المتحدث الرسمي باسم المجلس عبد الستار بيرقدار في بيان امس ان (محكمة تحقيق الحيدرية التابعة لمحكمة استئناف النجف صدقت اعترافات متهم اقدم على قتل زوجته وابنائه الخمسة حرقاً). واضاف ان (المتهم اعترف بقيامه باقفال باب الغرفة التي كان فيها افراد عائلته وقيامه باشعال النار بمادة البنزين وهم نائمون). مشيراً الى ان (المتهم من نازحي تلعفر ويسكن في طريق النجف ـ كربلاء). وتابع انه (تم اجراء كشف الدلالة للمتهم وتوقيفه وفق المادة 406 من قانون العقوبات). وفي تطور كشف النقاب عن انقاذ الابن الاصغر للعائلة من الجريمة بعد ان تمكنت والدته من تهريبه. ودعا المصدر المنظمات غير الحكومية الى مساعدة الصبي البالغ من العمر نحو تسع سنوات بتقديم الايواء اللازم له. وفي محافظة البصرة أصدرت محكمة الجنايات حكماً بالإعدام على ثلاثة متهمين بقتل مواطن قرب داره السكنية قبل عامين، فيما أفاد مصدر في شرطة النجف بأن نازحا من تلعفر أحرق عائلته على الطريق المؤدي الى كربلاء. وقال مصدر في رئاسة محكمة استئناف البصرة الاتحادية امس ان (محكمة الجنايات في البصرة أصدرت حكماً يقضي بالإعدام شنقاً على ثلاثة متهمين بالقتل). واضاف ان (المتهمين صدر الحكم عليهم لقيامهم بالاتفاق والاشتراك مع متهم آخر بقتل مواطن أثناء خروجه من داره الواقعة في حي الخليج العربي منطقة الجمعيات). ولفت الى أن (المحكمة قررت أيضاً مصادرة سلاح الجريمة والاحتفاظ لذوي المجنى عليه بحق مراجعة المحاكم المدنية للمطالبة بالتعويض، كما قررت إرسال أوراق الدعوى الى محكمة التمييز الاتحادية لتدقيقها تمييزاً).