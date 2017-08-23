الإتحادية تعلن إعفاء مسؤولي الهيئات بالأغلبية المطلقة

بغداد – شيماء عادل

أعلنت المحكمة الاتحادية العليا عن أن اعفاء مسؤولي الهيئات المستقلة يكون بالاغلبية المطلقة لمجلس النواب وذلك بعد استجوابهم اسوة بالوزراء. وقال مدير المكتب الاعلامي للمحكمة إياس الساموك في بيان تلقته (الزمان) أمس أن (المحكمة تلقت طلبا من مجلس النواب لبيان الرأي بشأن توجيه السؤال النيابي لرؤساء الهيئات المستقلة وفي حالة الصيرورة إلى اعفائهم فهل يتم ذلك بعد اجراء استجوابهم أو أن من حق المجلس اعفاءهم دون اجراء الاستجواب؟)، وأضاف إن (المحكمة وجدت أن اعفاء مسؤولي الهيئات المستقلة يلزم أن يكون وفقاً للاجراءات المتعلقة بالوزراء، وأن يكون اعفاؤهم بالاغلبية المطلقة في المجلس بعد استجوابهم استناداً إلى المادة 61/ ثامناً/ هـ من الدستور).