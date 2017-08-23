موظفو بلدية البصرة يهدّدون بالعصيان المدني لتنفيذ المطالب

البصرة – الزمان

هدد موظفو بلدية محافظة البصرة بالعصيان المدني في حال عدم دفع مستحقاتهم المالية واحتساب خدمة العقود وترفيعات الدرجات الوظيفية. وقال المعاون الفني لمدير بلدية المحافظة فلاح عبد الكاظم في تصريح امس ان (التظاهرة ركزت على امور عدة منها ترفيعات الموظفين المستحقين وصرف مخصصات بدل العدوى وبدل الخطورة لاسيما وان الكثير من الموظفين لم تصرف لهم تلك الاستحقاقات ورواتبهم ليست بالمستوى المطلوب)، واضاف ان (مطالب المتظاهرين تلخصت باحتساب خدمة العقود وتثبيت موظفي الاجور اليومية واحتساب ترفيعات الدرجات الوظيفية)، مشيرا الى ان (المتظاهرين هددوا بالعصيان المدني في حال عدم تنفيذ تلك المطالب). من جهة اخرى رجح المحافظ وكالة محمد طاهر التميمي إطلاق التخصيصات المالية للمشاريع التي وافقت عليها اللجان المشكلة من قبل مجلس الوزراء خلال الاسبوع المقبل. وقال التميمي في تصريح امس انه (بناء على توجيه رئيس الوزراء حيدر العبادي بضرورة توفير الأموال اللازمة لتلك المشاريع من بينها تخصيصات البنى التحتية المستمرة في المحافظة وتخصيص 30 مليار دينار لمديرية بلديات المحافظة لتنظيف الاقضية والنواحي)، وأضاف ان (من النقاط الأخرى التي اتُفق عليها هي استمرار عمل شركة التنظيف الوطنية حتى نهاية العام الجاري على أن تستعد بلدية المحافظة لتسلم ملف النفايات مطلع العام المقبل والعمل على منح وزارة الأعمار والإسكان والبلديات العامة صلاحية مناقلة الأموال والتخصيصات لبلديات المحافظة فضلا عن تكليف مديرية البلدية بزيادة وارداتها بما يتناسب مع الوضع الاقتصادي للمحافظة واستخدام تلك العائدات لتطوير الواقع الخدمي)، مبينا ان (اللجان وعدت بمناقشة موضوع التخصيص المالي للموازنة التشغيلية التي تدعم علاج المرضى خارج العراق وصرف رواتب المعلمين والمدرسين المتعاقدين مع ديوان المحافظة والإجراء والعقود فضلا عن دفع استحقاقات شركة التنظيف بالاضافة الى طلب تقديم دراسة للمشاريع الخاصة بالأبنية المدرسية ونسبة انجازها ليتم توفير الدعم المالي لها).