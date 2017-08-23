الأمن النيابية: سنضع تقييماً شاملاً للسيطرات العسكرية ببغداد

الداخلية تعتقل قاتل معاون مدير بلدية الدورة

بغداد – محمد الصالحي

اكدت اللجنة الأمنية في مجلس محافظة بغداد اعتقال المنتسب في الفوج الرئاسي الذي قام بقتل معاون مدير بلدية الدورة، فيما كشفت لجنة الامن والدفاع النيابية عزمها مناقشة الفساد في السيطرات عند منافذ العاصمة. وقال عضو اللجنة سعد المطلبي في تصريح امس ان (قوة من وزارة الداخلية اعتقلت المفوض في سيطرة الفوج الرئاسي الذي أطلق النار على معاون مدير بلدية الدورة وإيداعه في مركز شرطة الدورة).وأضاف ان (الفوج الرئاسي تابع إلى قيادة عمليات بغداد وقامت القيادة بزرع العديد من العناصر من الشرطة المحلية والاستخبارات في النقاط التابعة له).

أحداث قتل

مشيرا الى ان (الإساءات تحصل في النقاط التي لا يوجد فيها عناصر من الشرطة المحلية). وتابع ان (احداث القتل والخطف والاغتيالات التي شهدتها منطقة الدورة جنوب بغداد اخذت بالازدياد وآخرها اغتيال معاون مدير بلدية الدورة).واضاف أن (اللجنة تلقت في اوقات سابقة الكثير من الشكاوى التي رفعها اهالي المنطقة بسبب التصرفات غير المنضبطة لعناصر اللواء الرئاسي المكلف بحماية المدينة). مبينا ان (اللجنة قامت بتوحيد جميع الشكاوى ورفعتها الى عمليات بغداد لكننا لن نحصل على اي اجابة او اجراء امني يتعلق بتلك الشكاوى). وقالت النائبة عن ائتلاف دولة القانون عالية نصيف في بيان امس ان (معاون مدير بلدية الدورة وهو من أهالي منطقة الكاظمية قتل أمس بنيران سيطرة الحرس الرئاسي في أحد مداخل منطقة الدورة لمجرد عدم توقفه في نقطة التفتيش).وأضاف ان (هذه العنف المفرط يثير الاستغراب، فبأي حق يتم إطلاق النار على شخص بلا مقدمات ولا حتى إطلاق النار في الهواء لتحذيره في الحالات التي يكون فيها الشخص مشتبهاً به بالفعل وليس مواطنا عادياً أو موظفاً في الدولة).وبين ان (على رئاسة الجمهورية أن تتدخل في مثل هكذا خروقات تصل الى حد إزهاق أرواح المواطنين الأبرياء، فبعد كل معاناتنا من الإرهاب والفساد وغيرها نعاني أيضاً من هذا العنف الموجه ضد المدنيين). مطالبة (بإجراء تحقيق فوري ومحاسبة مرتكبي هذه الجريمة لينالوا جزاءهم العادل). وكانت لجنة الامن والدفاع النيابية دعت الحكومة الى فك تداخل الصلاحيات الامنية بين قيادات العمليات والصنوف الامنية ووضع حد للافواج الرئاسية، مبينة أن انتشار افواج رئاسة الجمهورية في العاصمة يعد مخالفة. يذكر أن أمانة بغداد أكدت استشهاد معاون مدير بلدية الدورة ثائر كاظم بنيران جنود في سيطرة للفوج الرئاسي في منطقة الدورة جنوب العاصمة. الى ذلك كشفت لجنة الامن والدفاع النيابية عزمها مناقشة قضية السيطرات عند منافذ العاصمة وقال النائب محمد الكربولي في تصريح امس ان (ما نأسف له ان تتحول بعض السيطرات من حماية المواطن الى ابتزازه، والكثير منها حصلت فيها اتاوات وكومنشنات، وتم القبض على الكثير من المتورطين فيها). مبينا ان (حالات الفساد الادارية والمالية في بعض السيطرات ومنها سيطرة الصفرة بحاجة الى جهد استخباري ومتابعة رقابية).واضاف ان (بعض السيطرات رغم اهميتها لكنها وبسبب الاجراءات التي تتبعها يتمنى المواطن رفعها نتيجة للتأخير والروتين القاتل الذي تمارسه تلك السيطرات خاصة على اصحاب سيارات الحمل).

مشكلة السيطرات

لافتا الى ان (مشكلة السيطرات لا تقتصر على سيطرة الصفرة فهناك معوقات تمارسها السيطرات في شمال بغداد وجنوبها).وعد (تلك الاعاقات ليست للتفتيش بل هي لابتزاز اصحاب الشاحنات الكبيرة والمتوسطة لاخذ بعض الرشاوي من بعض منتسبيها). واشار الى ان (اللجنة ستناقش قضية السيطرات وتشديد الرقابة عليها). مؤكدا (سيكون لنا خلال الايام المقبلة استضافة لمدير المنافذ اولا ومن ثم استضافة لمسؤولي السيطرات لان مايحصل هو عملية اذلال لاصحاب السيارات الكبيرة والمتوسطة).وابدى الكربولي استغرابه من “وضع السيطرات الحالي، حيث نراها في ايام تجري بانسيابية، لتتحول فجأة الى طوابير كبيرة، ونعتقد ان استبدال الوجبات لمسؤولي السيطيرات وعناصرها هو السبب بهذا الامر واكد الكربولي، ان (هناك البعض ممن يحولون السيطرات الى اماكن لمنفعتهم الشخصية وليس لاداء الواجب وتوفير الحماية للمواطن والعاصمة).لافتا الى ان (لدينا تقييما لجميع السيطرات ومدرائها خلال اسبوع وسيتم عرضها للاعلام).