التربية تطلق إمتحانات السادس الإبتدائي في أيمن الموصل

بغداد – تمارا عبد الرزاق

أعلنت وزارة التربية عن بدء امتحانات الدور الاول لطلبة السادس الابتدائي في الساحل الايمن من مدينة الموصل، فيما اشارت الى ان أكثر من 31 ألف طالب وطالبة شاركوا في الامتحانات. وقال بيان للوزارة أمس أن (امتحانات الدور الاول لطلبة السادس الابتدائي انطلقت في الساحل الايمن من مدينة الموصل المحرر، بمشاركة أكثر من 31 ألف طالب وطالبة وان مديرية تربية المحافظة وزعت الطلبة بين اكثر من 76 مركزا في الجانب الأيمن من الموصل)، واضاف ان (المديرية قدمت جميع امكانياتها من اجل دعم واقامة الامتحانات في ايمن المدينة المحرر)، مشيرا الى ان (الوزير محمد إقبال اكد حرصه على طلبة نينوى وعدم السماح بضياع سنة أخرى عليهم)، وتابع البيان ان (الوزارة اعلنت في العاشر من تموز الماضي عن انطلاق الإمتحانات العامة للصف السادس الإبتدائي في الساحل الايسر من الموصل وباقي المناطق المحررة).

إعلان نتائج

وعلى الصعيد نفسه اعلنت مديرية تربية الرصافة الثالثة نتائج الدور الثاني لطلبة السادس الابتدائي للعام الدراسي 2016-2017. وقررت الوزارة شمول المراكز الامتحانية الملغاة في الموصل مركز محافظة نينوى بامتحانات الدور الثاني مراعاة للظروف الصعبة التي مر بها الطلبة في تلك المناطق. وقال بيان امس إن (اللجنة الدائمة للامتحانات تؤكد أن قرارها بإلغاء المراكز الامتحانية في جنوب الموصل جاء حفاظا على العملية الامتحانية ومستقبل الطلبة في تلك المناطق وعملا بنظام الامتحانات)، وأضاف انه (نظرا للظروف الصعبة التي مر بها الطلبة في تلك المناطق تقررشمولهم بإمتحانات الدور الثاني). وكان النائب عن محافظة نينوى عبد الرحيم الشمري قد دعا رئيس الوزراء حيدر العبادي الى منع قرار الوزير محمد إقبال بإلغاء 98 مركزا امتحانيا في جنوب المدينة. وقال الشمري في تصريح امس انه (في الوقت الذي يحتفل فيه أهالي المحافظة بالنصر والتحرير وبدء الطلاب بالانخراط الى مقاعدهم الدراسية والذهاب الى الامتحانات لتعويض ما فاتهم تفاجأ الطلبة بإلغاء نتائج 98 مركزا امتحانيا في الموصل) على حد قوله. مطالبا العبادي بـ (التدخل لمنع تلك الكارثة على مستقبل أبناء المحافظة)، داعيا لجنة التربية النيابية الى (استجواب اقبال والتحقيق في هذا القرار وعرض نتائجه أمام الشعب). من جهة اخرى اتفقت اللجنة مع الأمانة العامة لûمجلس الوزراء على الاستمرار بإقرار قانون حماية المعلم والتصويت عليه بعد عطلة العيد. وقال عضو اللجنة رياض غالي الساعدي في تصريح امس إن (القانون توقف بعد قراءته الأولى لوجود جنبة مالية وبعض الملاحظات من قبل الحكومة)، واضاف انه (تمت مخاطبة الأمانة العامة لمجلس الوزراء للاستمرار في تشريع القانون والتصويت عليه بعد عطلة العيد)، وتابع الساعدي ان (اللجنة ستجتمع مع نقابة المعلمين ومنظمات المجتمع المدني من اجل الاتفاق على صيغة القانون)، موضحا ان (البرلمان هو من يحق له تشريع القوانين ولا دخل للوزارة بذلك)، محذرا اقبال من (التلاعب بالمدرسين والمعلمين وخاصة فيما يخص عطلهم ودوامهم) على حد تعبيره. مؤكدا ان (اقبال أضاع عطلة المدرسين من خلال توقيتاته الخاطئة للامتحانات) على حد تعبيره.