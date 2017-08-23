البارزاني يحث واشنطن على بديل أقوى من الإستفتاء

كردستان: جولة مباحثات جديدة في أربيل وطالبنا بغداد بضمانات لحل المشاكل

بغداد- عبد اللطيف الموسوي

أربيل – فريد حسن

أفاد عضو في وفد استفتاء كردستان الذي زار بغداد مؤخراً عن مطالبة الوفد بضمانات محلية ودولية لحل الإشكالات مع الحكومة الاتحادية، مؤكداً ان جولة جديدة من المباحثات ستجرى بين الطرفين في اربيل خلال اسبوع او اسبوعين.

فيما دعا رئيس اقليم كردستان مسعود البارزاني خلال لقائه وزير الدفاع الامريكي جيمس ماتيس الى تقديم بديل اقوى في حال تأجيل اجراء الاستفتاء .وقال عضو الوفد روميو هيكاري في تصريح امس (نحتاج اليوم الى ضمانات أخرى محلية ودولية خاصة للمشاكل المعقدة)، مستدركًا ان(من الممكن حل بعض المشاكل من دون الحاجة الى ضمانات).وأوضح ان(الوفد الذي بقي أسبوعاً في بغداد فتح باباً للحوار مع أغلب السياسيين ومع رئيس الوزراء حيدر العبادي ومسؤولين اخرين، بالإضافة الى ممثلي الدول الاوربية والحوار مستمر لحين إيجاد الحلول القطعية للمشاكل)، مشيراً الى ان(الوفد سيعقد خلال ساعات مع القيادة السياسية والمجلس الأعلى للاستفتاء اجتماعاً ليعرض نتائج حواراته في بغداد وفي ضوء تقرير الوفد سيتخذ المجلس القرار النهائي).

حوار إيجابي

وأضاف ان (الحوار كان فيه إيجابيات وسلبيات، وبغداد كانت مستعدة للمناقشة المستفيضة لحل خلافات دامت 10 سنوات، وهو مؤشر إيجابي سننطلق منه وسننظر الى جميع الإيجابيات بجدية)، مؤكداً(وجود جولة ثانية من المفاوضات ستجرى في غضون أسبوع او أسبوعين في اربيل).وفي بغداد، كشف مسؤول الملف الكردي في التحالف الوطني عبد الله الزيدي عن تحديد سقف زمني لجميع المشاكل العالقة بين الاقليم والمركز.وقال في تصريح ان (وفد التحالف الوطني سيتوجه الى أربيل في غضون أسبوع او أسبوعين لتكملة النقاشات والحوارات التي تمت الاحد الماضي مع الوفد الكردي الذي زار بغداد بشأن استفتاء الاقليم)، مؤكدا(تشخيص الكثير من الخروقات التي تم الاتفاق على ايجاد العلاج لها، وان يلتزم كلا الطرفين بالحلول، وان يكون سقفنا هو الدستور).وأضاف ان(الوفد الكردي طلب ضمانات لتطبيق ما سيتفق عليه، وقلنا لهم لدينا جدية بحل الأمور والمشاكل العالقة، ولمسنا منهم مرونة عالية، وقد اتفقنا على ان لا نتحدث بشروط وتمسكنا بالحوار وبعد الاتفاق على الحلول سيتم تحديد سقف زمني لكل مشكلة)، لافتاً الى ان(أصل المشكلة بين الإقليم والمركز بدأت في 2014 حينما بدأ الإقليم بيع نفطه من دون العودة الى المركز، وهم يقولون بانهم لم يصدروا النفط الا بعد منح حصة الاقليم من الموازنة الاتحادية). وفي شأن متصل، اكد البارزاني في تصريح اصرار القيادة الكردستانية على اجراء الاستفتاء في موعده المحدد 25 أيلول المقبل، رغم معارضة القوى الإقليمية وأمريكا، مبررا الإصرار، واضاف أن نتائج الاستفتاء (ملزمة لنا لبدء المفاوضات مع بغداد). وخلال لقائه بماتيس مساء اول امس الثلاثاء أن (الإستفتاء ليست مسألة شخصية وإنما هو حق شعب)، لافتا الى انه (لايتناقض مع مباديء حقوق الإنسان والديمقراطية).ورأى انه (لايشكل خطرا على الحرب ضد داعش بأي شكل من الأشكال)، بحسب بيان لرئاسة الاقليم نقل عن ماتيس قوله خلال اللقاء أن (الإستفتاء كان بعيدا عن توقعاتنا)، موضحًا ان (أمريكا ترى ان هذه العملية تشكل عائقا أمام الحرب ضد داعش وتخلق مشاكل للعمل المشترك في الحرب ضد الإرهاب)، مؤكداً دعم بلاده لإجراء الحوار بين بغداد وأربيل. وكان ماتيس قد وصل مساء الثلاثاء الى أربيل قادما من بغداد، بعد إجرائه مباحثات مع كبار المسؤولين العراقيين تهدف الى حث شركاء التحالف على عدم السماح للمسائل السياسية أن توقف زخم العمليات ضد داعش . ويوم امس الاربعاء، وصل ماتيس الى انقرة لاجراء محادثات مع المسؤولين الاتراك تتركز على تسليح واشنطن أكرادا سوريين تعدهم تركيا ارهابيين، في الحرب ضد داعش الاسلامية. ويجري ماتيس في انقرة محادثات مع الرئيس رجب طيب اردوغان ووزير الدفاع نور الدين جانيكلي. وابدت أنقرة، حليفة الولايات المتحدة في حلف شمال الاطلسي والمشاركة في التحالف الدولي ضد داعش، غضبها بسبب تسليح واشنطن وحدات حماية الشعب الكردي في معركته ضد التنظيم في الرقة. وتعد انقرة وحدات حماية الشعب الكردي مرتبطة بحزب العمال الكردستاني المحظور في تركيا.وتجهز وزارة الدفاع الامريكية وحدات حماية الشعب باسلحة خفيفة وآليات لدعم دورها في اطار قوات سوريا الديمقراطية التي تقود حاليا الهجوم على الرقة بدعم مدفعي وجوي من قوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة.

وحدات حماية

ويوم امس ايضاً، تعهد اردوغان بافشال اي محاولة من وحدات حماية الشعب الكردي وجناحها السياسي حزب الاتحاد الديمقراطي لاقامة دولة كردية مستقلة في شمال سوريا.وقال في كلمة (لا نسمح ولن نسمح مطلقا لوحدات حماية الشعب الكردي وحزب الاتحاد الديمقراطي باقامة ما يسمى بدولة في شمال سوريا).والولايات المتحدة قلقة ايضا لتحسن العلاقات بين ايران وتركيا بعد زيارة قائد القوات المسلحة الايرانية الجنرال محمد حسين باقري تركيا الاسبوع الماضي.وقال اردوغان ان عملية مشتركة مع ايران ضد مجموعات كردية تمثل تهديدا، بينها حزب العمال الكردستاني امر مطروح على الدوام. لكن الحرس الثوري الايراني نفى وجود مثل هذه المخططات. من جهة اخرى، قلل نائب رئيس كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني شاخوان عبد الله من اهمية قرار المحكمة الادارية بانزال علم الاقليم من فوق مباني محافظة كركوك وقال انه لن يتعدى سياج المحكمة. ووصف القرار بـ(السياسي) وعزا صدوره الى (ضغوطات مارستها بعض الجهات السياسية على المحكمة)، وتابع ان (القرار من الناحية القانونية لن يعبر سياج المحكمة وان عبره فلن يصل لحدود قضاء سليمان بك ولايمتلك اي قوة قانونية لتطبيقه)، على حد تعبيره.واكد ان (علم كردستان سيبقى مرفوعا فوق جميع مباني كركوك)، مضيفاً ان (اي قرار تتخذه الحكومة العراقية بسلطاتها القضائية والتشريعية والتنفيذية اذا ماكان شوفينيا او تعصبيا ضد ابناء كركوك فلن نتعامل معه بكونه قراراً ولن يتم تنفيذه داخل المحافظة)، على حد قوله. الى ذلك طالبت قضاء خانقين في محافظة ديالى، بشموله باستفتاء اقليم كردستان. وقال رئيس المجلس المحلي للقضاء سمير محمد نور لـ(الزمان) امس ان (الحكومة المحلية والمجلس لقضاء خانقين يطالبان بشمول القضاء باستفتاء كردستان)، المزمع اجرائه خلال الفترة المقبلة من العام الحالي 2017) .

حل وحيد

واضاف نور، ان (شمول القضاء بالاستفتاء هو الحل الوحيد لأنهاء معاناة القضاء التي استمرت طيلة السنوات الـ10 الماضية في ظل وقوع القضاء ضمن مناطق المادة الـ 140 المتنازع عليها) . وبين نور، ان (قضاء خانقين يعاني من وضع خدمي مزري منذ فترة طويلة وبقائه ضمن المناطق المتنازع عليها امر سيساهم باستمرار تفاقم اوضاع اهالي القضاء، خاصة وانه يضم قوميات متعددة منها الكرد والتركمان والعرب) . وكشف نور الى ان (اعضاء المجلس صوتوا خلال احدى جلساتهم السابقة بالإجماع على المطالبة بشمول القضاء بالاستفتاء).