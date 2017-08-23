إفتتاح أول مدرسة كروية في ناحية محررة بدعم دولي

ديالى- الزمان

اعلنت مديرية شباب ورياضة محافظة ديالى،امس الاربعاء، عن افتتاح اول مدرسة كروية في ناحية محررة شمال شرق بعقوبة “بدعم دولي”.

وقال مدير شباب ورياضة ديالى هيثم عبد الستار إن “مدرسة كروية افتتحت، في منتدى شباب ناحية جلولاء، (70كم شمال شرق بعقوبة)، بمشاركة 80 لاعبا”، مشيرا الى أنها “تعد الاولى من نوعها في الناحية وبدعم من قبل منظمة هاندي كاب الدولية”.واضاف عبد الستار، ان “ادارة منتدى شباب ناحية جلولاء هيئت كل الامور الفنية والإدارية للمدرسة من وقت مبكر ومنها اختيار المدربين والمشرفين عليها من ذوي الخبرة والكفاءة”، لافتا الى ان “شعار المدرسة الكروية سيكون الاخلاق والتربية”.وبين ان “مدرسة حسين سعيد الكروية سميت بهذا الاسم جاء اعتزازاً بالانجازات الكبيره التي حققها الكابتن حسين سعيد للعراق كونه لاعب القرن وكابتن المنتخب وهدافه التاريخي”، لافتا الى “تجهيز لاعبي المدرسة جميعاً بالتجهيزات الرياضية الكاملة اضافة الى الشباك والكرات”. وتعد جلولاء من النواحي “المحررة”، والتي سيطر عليها “داعش” لاشهر معدودة قبل تحريرها من قبل قوات البشمركة والقوات الامنية والحشد الشعبي.