كوريا الجنوبية ترغب بتضييف مشترك لمونديال 2030

الريال يضع خطة محكمة من أجل تحصين النجوم ويتأهب لمواجهة فالنسيا

{ مدن – وكالات: أعلن رئيس الأوروغواي تاباريه فاسكيز ان بلاده والارجنتين ستطلقان رسميا الأسبوع المقبل، ملفهما المشترك لاستضافة كأس العالم 2030 في كرة القدم، وذلك في حفل يحضره ونظيره الارجنتيني ماوريسيو ماكري. وسيتم الاعلان عن الملف المشترك خلال زيارة يقوم بها الرئيس الارجنتيني الى مونتيفيديو في 30 آب/أغسطس، وذلك عشية لقاء مرتقب في عاصمة الأوروغواي بين منتخب البلد المضيف ومنتخب الأرجنتين، وذلك ضمن تصفيات كأس العالم 2018 . وسبق للبلدين ان أعلنا منذ مدة عن عزمهما التقدم بملف مشترك لاستضافة المونديال الكروي سنة 2030. وعرض فاسكيز هذا الأمر على رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) السويسري جاني انفانتينو في آذار/مارس 2016، قائلا ان الأمر اقتراح أمل ورغبة وحلم لدينا. وتأمل الأوروغواي التي استضافت النسخة الأولى من البطولة الكروية الأبرز عالميا عام 1930، في نيل هذا الشرف مجددا لاحياء مئوية الاستضافة، علما انها فازت على الأرجنتين في النهائي وأحرزت اللقب. وأحرزت الأوروغواي اللقب مجددا في 1950 بفوزها في النهائي على المضيفة البرازيل. أما الأرجنتين، فاستضافت البطولة مرة واحدة عام 1978، وأحرزت اللقب في ذاك العام، ومرة ثانية عام 1986 في المكسيك. وشغل كل من فاسكيز وماكري رئاسة ناديي كرة قدم، الأول لبروغريسو الاوروغوياني والثاني لبوكا جونيورز الارجنتيني. وكانت أمريكا الجنوبية قد استضافت آخر كأس للعالم عام 2014 في البرازيل، ويتوقع ان تواجه منافسة على استضافة مونديال 2030 من قارة آسيا، لاسيما في ظل عزم الصين على استضافة النهائيات. وتقام نهائيات كاس العالم 2018 في روسيا ثم في قطر عام 2022. أما مونديال 2026، فتقدم المغرب بملف ترشيح لاستضافته، اضافة الى ملف ثلاثي مشترك من الولايات المتحدجة والمكسيك وكندا.

في موضوع اخر كشفت تقارير إخبارية، امس الأربعاء، أن ريال مدريد سيعلن خلال الأيام المقبلة، تجديد عقود أبرز لاعبيه. وقالت صحيفة ماركا، إن الريال اتبع سياسته في تجديد عقود لاعبيه بصورة جماعية، وخلال الأيام المقبلة سيعلن تجديد تعاقدات إيسكو وماركو أسينسيو ومارسيلو وداني كارفاخال وفاران. وأشارت إلى أن الفرنسي كريم بنزيمة، بات هو الآخر على وشك تجديد عقده مع الريال، بعدما مدد البرتغالي كريستيانو رونالدو والويلزي جاريث بيل والألماني توني كروس والكرواتي لوكا مودريتش عقودهم الموسم المنصرم. وأضافت الصحيفة أن العقود الجديدة للاعبي الملكي، جاهزة وتنتظر مراسم توقيعها، في إطار استراتيجية بدء التفاوض بشأن تجديد العقود قبل عامين من النهاية، لإتاحة الوقت أمام عملية التفاوض وتجنب أي توتر، كما حدث مع المدافع بيبي. ومن بين أبرز الاسماء التي تلفت الانتباه من اللاعبين، الذين سيمددون عقودهم مع الريال، إيسكو وأسينسيو، إذ كان الأول على شفا الرحيل عن النادي الملكي في بداية الموسم الماضي، لكن العمل وثقة زيدان تمكنا من قلب الوضع. وبدأ إيسكو الاستعداد للموسم الجديد وقد توصل لاتفاق بشأن عقده شاعرا بأهميته داخل الفريق، ويمتد عقده الجديد حتى 2021 بشرط جزائي تبلغ قيمته 700 مليون يورو. أما بالنسبة لأسينسيو جدد عقده حتى 2023 قبل الجولة الأمريكية، بعد عام واحد من توقيع عقد مع الفريق الأول، ولكنه حصل هذا الصيف على الوضع الذي يستحقه كأحد اللاعبين المهمين في الملكي. واعتبرت الصحيفة، أن مارسيلو وكارفاخال يمددان عقديهما حتى 2022، إلى أن يصلا إلى سن 34 و30 عاما على الترتيب. وبالنسبة لفاران، فهذه المرة الثانية التي يجدد فيها عقده بعد أن وقع عقد جديدا في 2014 حتى 2020، والآن أضاف عامين إلى تعاقده الحالي. أما بنزيمة، فهو على بعد خطوة من إتمام الاتفاق بشأن تجديد عقده الذي ينتهي في 2019، لمدة عامين إضافيين.

مواجهات مدريد وفالنسيا

ويلتقي مساء الأحد المقبل فريقا ريال مدريد وفالنسيا على ملعب سانتياجو برنابيو في ثاني جولات الدوري الإسباني لكرة القدم، في مواجهة لن تكون سهلة أبدا بالنظر لتاريخ لقاءات الفريقين، وخصوصا في آخر سبع مباريات حل فيها الخفافيش ضيفا ثقيلا داخل القلعة المدريدية. وتمكن فالنسيا في فرض التعادل على الملكي داخل معقله بالعاصمة الإسبانية في 4 من المواجهات السبعة الأخيرة، فيما فاز المرينجي في آخر مبارتين من الأربعة الأخيرة. فبعد تعادلين إيجابيين بنفس النتيجة (2-2) في مايو/آيار عامي 2014 و2015، فيما كان الفوز الأول للميرينجي تحت قيادة المدرب الفرنسي، الجديد وقتها، زين الدين زيدان في نفس الشهر من عام 2016 بنتيجة (3-2)، ثم حصد الثلاث النقاط في ختام الموسم الماضي، 29 أبريل/نيسان عام 2017 بنتيجة (2-1). وخاض زيزو اللقاء الأخير بتشكيل مكون من الحارس كيلور نافاس، والمدافعين كارفاخال وراموس وناتشو ومارسيلو، ولاعبو الوسط كاسيميرو ومودريتش (واشترك بدلا منه لوكاس فاسكيز) وتوني كروس، والمهاجمين خاميس رودريجيز (أسينسيو) وكريم بنزيمة (ألفارو موراتا) وكريستيانو رونالدو. وعلى الجانب الآخر، اعتمد مدرب الخفافيش، سالفادور جونزاليز فورو، على تشكيلة مثلها كل من الحارس دييجو ألفيس، والمدافعين مارتين مونتويا وإزيكييل جاراي وإلياكيم مانجالا وأنطونيو لاتوري (خوسيه لويس جايا)، ولاعبي الوسط كارلوس سولير وداني باريخو وفابيان أورييانا (زكريا البقالي)، والمهاجمين منير الحدادي وناني (رودريجو) وسانتي مينا. في هذه المباراة، تمكن كريستيانو رونالدو من وضع ريال مدريد في المقدمة (ق27) قبل أن يهدر الدون ركلة جزاء تمكن حارس الخفافيش من إبعادها (ق57)، وعقد باريخو الأمور في الدقائق الأخيرة بعدما أدرك التعادل لفالنسيا (ق82)، إلا أن مارسيلو أهدى الملكي نقاط المواجهة بعدها بأربع دقائق فقط مسجلا هدف الفوز. وفي المقابل، لم يتمكن فريق فالنسيا من الفوز على الريال في معقله، سانتياجو برنابيو، منذ حوالي تسعة مواسم، وكان ذلك تحديدا في الثالث والعشرين من مارس/آذار عام 2008، وفاز بها الخفافيش بنتيجة (2-3). ومن جهة أخرى، كانت أخر هزيمة للملكي على يد فالنسيا في النصف الأول من موسم 2016-2017الماضي على ملعب ميستايا، قلعة الخفافيش، بنتيجة (2-1). وفي المجمل، التقى الريال وفالنسيا 82 مرة على ملعب فريق العاصمة بدوري الدرجة الأولى في إسبانيا، وكان الفوز من نصيب المرينجي في 60 مناسبة مقابل 9 فقط للزوار، فضلا عن 13 تعادلا. وفيما يخص الأهداف، تميل الكفة أيضا للفريق الملكي الذي سجل إجمالي 190 هدفا، مقابل 79 للخفافيش، وذلك أيضا في مواجهات الفريقين بالليجا على البرنابيو.