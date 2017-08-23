باريس تصدم النادي الكتالوني

حسابات برشلونة تتعرّض للإختراق وتحدّد خليفة نيمار

{ مدن – وكالات: تعرضت حسابات نادي برشلونة الإسباني، على مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وتويتر، إلى الاختراق من قبل مجموعة تسمي نفسها OurMine. ونشر الحساب المخترق، تغريدة ترحب باللاعب الأرجنتيني دي ماريا، نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، على أنه الصفقة المنتظرة لتعويض رحيل البرازيلي نيمار، الذي انتقل إلى البي إس جي هذا الصيف مقابل 222 مليون يورو. وقال حساب برشلونة بعد الاختراق مرحبًا باللاعب دي ماريا في برشلونة، ثم نشر تغريدة بعدها بدقائق قليلة: مرحبًا برشلونة، أنها OurMine (مجموعة سرية) من فضلكم اتصلوا بنا وأسفون على الاختراق. ونشر المخترقون، تغريدة أخرى تقول هيا لنجعل إف سي هاك تريند على تويتر. ويبحث نادي برشلونة، خلال مدة الصيف الجاري، إمكانية تعويض رحيل نيمار، بمحاولة ضم الفرنسي عثمان ديمبلي نجم بوروسيا دورتموند الألماني، أو البرازيلي فيليب كوتينيو لاعب ليفربول الإنكليزي.

برشلونة يدخل في صراع

على صعيد متصل كشفت تقارير إخبارية امس الأربعاء، أن برشلونة الإسباني يستعد للصراع مع أرسنال، على صفقة جديدة خلال الصيف الجاري. وذكرت صحيفة الديلي ستار، أن برشلونة دخل في مفاوضات رسمية لضم ليون جوريتزكا، لاعب شالكه الألماني. وأشارت الصحيفة، إلى أن الأداء القوي الذي قدمه جوريتزكا، الذي يبلغ من العمر 22 عاما، الموسم الماضي مع شالكه، لم يجذب أنظار برشلونة فقط، وإنما كذلك أرسنال وبايرن ميونيخ ويوفنتوس. وأضافت، نقلا عن موقع ترانسفير ماركت، أن برشلونة هو من بدأ التفاوض لضم اللاعب، إذ توجه السكرتير الفني روبرت فرنانديز وكبير كشافي الفريق جوسيب بوادا إلى ألمانيا لهذا الهدف. وأوضح الموقع أن عرضا بقيمة 32 مليون جنيه إسترليني (35 مليون يورو)، سيكون كافيًا لإقناع شالكه ببيع اللاعب. وتأتي هذه الأنباء بمثابة لطمة لأرسنال، في ظل أنباء عن اهتمام الفريق الإنكليزي الممتاز، بضم اللاعب الألماني. من جهة ثانية ذكرت تقارير صحفية، أنَّ باريس سان جيرمان، ردَّ على برشلونة بشأن طلب الفريق الإسباني، الحصول على خدمات الجناح الأرجنتيني أنخيل دي ماريا. وقالت صحيفة لو باريزيان الفرنسية، امس الأربعاء إنَّ رئيس النادي الكتالوني نفسه، جوسيب ماريا بارتوميو، تواصل هاتفيًا مع نظيره في بي إس جي، ناصر الخليفي، للتحدث بشأن دي ماريا. وأضافت أنَّ رد الخليفي كان جافًا: مستحيل، مؤكدًا له استمرار دي ماريا، في الفريق الفرنسي. ويتواصل التوتر في العلاقات بين الناديين على خلفية انتقال نيمار من برشلونة لباريس، بعد دفع الإدارة القطرية للنادي الفرنسي، قيمة الشرط الجزائي الضخمة في عقده مع البلوجرانا، والبالغة 222 مليون يورو. وهدَّد برشلونة بالإبلاغ عن خرق محتمل من قبل بي إس جي للوائح اللعب المالي النظيف، كما قدم دعوى ضد لاعبه السابق، وطالبه بدفع 8.5 ملايين يورو تعويضا عن عدم التزامه بالعقد. وطالب البرسا، بتحمل باريس سان جيرمان لقيمة التعويض في حال عدم قدرة اللاعب على دفعه. وردَّ باريس في بيان له مبديًا اندهاشه من موقف النادي الكتالوني، مشيرًا إلى أنََّه يحترم كل القواعد، وأنهم لم يخالفوا أيًا منها في صفقة انتقال نيمار.