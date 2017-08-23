أنشيلوتي يوافق على طلب خاميس رودريغيز

{ برلين – وكالات: يواصل خاميس رودريجيز، لاعب بايرن ميونيخ، عملية التعافي من الإصابة العضلية، التي تعرض لها، خلال مدة الإعداد للموسم الجديد مع فريقه البافاري. وسمح بايرن ميونيخ، لخاميس رودريجيز، بالانضمام لمنتخب بلاده كولومبيا، للمشاركة معه في المرحلة المقبلة من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لمونديال روسيا. وكشفت وسائل الإعلام، أن الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني للفريق البافاري، وافق على الطلب الذي تقدم به إليه كل من خاميس رودريجيز، والمدير الفني لمنتخب كولومبيا، الأرجنتيني خوسيه بيكرمان، الذي سافر إلى ألمانيا من أجل هذا الغرض. وأكدت شبكة كاراكول الإذاعية، أن خاميس رودريجيز سيلحق بمباراة كولومبيا أمام البرازيل 5 أيلول/سبتمبر المقبل في تصفيات المونديال، بعد أن يستكمل مدة علاجه من الإصابة. فيما أكد منتخب كولومبيا في الوقت نفسه أن اللاعب صاحب القميص رقم 10 لن يشارك في مباراة فنزويلا التي تسبق مباراة البرازيل بنفس التصفيات، والمقرر إقامتها في 31 آب/أغسطس الجاري.