عمر المختار أسد الصحراء

شيخ المقاومين

في 1931/9/16 إعدم المناضل الليبي عمر المختار الذي انار الدرب للمناضلين في ليبيا وعموم الدول العربية والاسلامية للثورة وضد المحتلين الاجانب .. ولد البطل الشهيد عمر المختار ..أسد الصحراء .. وشيخ الشهداء في مدينة جنزور إحدى المدن الليبية في 1861/8/20 وهو ينتمي لإحدى كبريات قبائل المرابطين ببرقة .. حيث تلقى تعليمه الاول في زاوية جنزور ثم سافر الى الجغبوب وسكن فيها ثماني سنوات للدراسة وتحصيل العلم على يد كبار علماء ومشايخ السنوسية في مقدمتهم الإمام مهدي السنوسي قطب الحركة السنوسية ودرس اللغة العربية وعلوم الشريعة وحفظ القرآن الكريم .. ظهر نبوغه وتميزه مما إستدعى اهتمام ورعاية استاده السنوسي ثم انخرط المناضل عمر المختار في صفوف الجهاد مع المجاهدين في الحرب الليبية الفرنسية وأستقر في – قرو- مناضلاً ومقاتلاً ثم عين شيخاً لزاوية – عين كلك- ليقضي فترة من حياته معلماً وبعد وفاة الشيخ مهدي السنوسي عام 1902 ثم استدعاؤه وعين شيخاً لزاوية (القصور) وعاش حرب التحرير والجهاد منذ بدايتها وعندما أعلنت ايطاليا الحرب على تركيا في 29 من شهر سبتمبر سنة 1911 وقصفت البارجات الحربية مدن الساحل الليبي وكان المختار مقيماً في جالو بعد عودته من مدينة الكفرة وبعد علمه بالغزو الايطالي سارع الى المجاهدين ونظم صفوفهم حتى وصل أحمد الشريف السنوسي المجاهد الليبي من – الكفرة- حيث شهدت الفترة التي أعقبت انسحاب الاتراك من ليبيا في عام 1912 أعظم المعارك في تاريخ الجهاد الليبي ومع بداية الحرب العالمية الاولى وبعد الانقلاب الفاشي في ايطاليا في اكتوبر سنة 1922 وبعد انتصار جبهة ايطاليا اشتدت الضغوط على ادريس السنوسي احد المجاهدين الليبيين واضطر الى ترك البلاد عاهداً بالاعمال العسكرية والسياسية الى عمر المختار ..قام بينيتو اندرياموسولين (الفاشي) حاكم إيطاليا مابين عام 1922 وعام 1943 بتعيين بادوليو حاكماً عسكرياً على ليبيا في يناير سنة 1929 وهنا كانت بداية مرحلة حاسمة بين الايطاليين والمجاهدين ..

رغبة السلام

وتظاهر الحاكم الايطالي الجديد لليبيا برغبته للسلام لكسب الوقت ودخل في تفاوض مع المناضل القائد الليبي المجاهد عمر المختار في 20 نيسان/1929 واستجاب المناضل المجاهد عمر المختار لنداء السلام وكان على راس الوفد الايطالي للقائه في / يونيو / 1929 في (سيدي ارحومة) بادول بونفسه الرجل الثاني بعد القائد الفاشي الايطالي موسليني. وكان القائد الايطالي يكسب الوقت ويلتقط الانفاس ولم يستسلم عمر المختار للتحذيرات والاغراءات وقرر مواصلة الجهاد وظلت المواجهات سجالاً بين الطرفين وفي يوم 26 من الشهر الثامن سنة 1930 قصف – جراتسيان- بالطائرات الجوف والتاج وفي تاريخ 28 يناير من سنة 1931 سقطت – الكفرة- في ايدي الايطاليين مما أثر بالسلب على المجاهدين .. وفي 11 /ايلول/1931 بينما كان المجاهد البطل المناضل عمر المختار فخر الامة الليبية والعربية والاسلامية وشعوب العالم المتحررة التي كانت تناضل ضد الاستعمار والفاشية والنازية وشعوب العالم كان المناضل المختار يستطلع منطقة سلطنة مع كوكبة من فرسانه ارسل الايطاليون قوات كبيرة لحصاره والايقاع به ورجحت الكفة للعدو فأمر لمناضل القائد المجاهد عمر المختار بفك الطوق والتفرق وقتل فرسه وسقط ولم يتمكن من تخليص نفسه او تناول بندقيته وسرعان ما تم محاصرته وحملوه الى بنغازي واودع بالسجن الكبير بسيدي أخريبيش وفوجئ – جراتسياني- بالخبر اثناء استجمامه في باريس وعاد الى ليبيا من (فوره) في 14/9 وطلب احضار المناضل المجاهد عمر المختار لمكتبه واعلن انعقاد المحكمة الخاصة في 16/سبتمبر / 1931 وصدر الحكم بالاعدام شنقاً فطلب منه الضابط الايطالي اثناء استجوابه

هل انت عمر المختار قال له نعم

وقال له هل انت مدرك عقوبة ما فعلت فأجابه عمر المختار نعم

وهل تقر بما تقول.. قال عمر المختار نعم

نهاية المختار

قال له الضابط الايطالي منذ كم سنة وانت تحارب السلطات الايطالية فأجابه المختار قال له لمدة 10 سنوات

قال له الضابط الايطالي هل تدرك انك ستعدم؟؟ اجابه عمر المختار نعم

وقال له القاضي في المحكمة الخاصة الايطالية انا حزين بأن تكون هذه نهايتك فيرد عليه البطل المجاهد المناضل عمر المختار بل هذه افضل طريقة أختم بها حياتي بأن اكون شهيداً في سبيل بلادي وشعبي ضد الاحتلال الايطالي الفاشي . حاول القاضي الايطالي ان يغريه فيحكم عليه بالعفو العام .. مقابل ان يكتب المناضل البطل المجاهد عمر المختار للثوار ان يتوقفوا عن مقاتلة الايطاليين فينظر له القائد المجاهد عمر المختار ويقول كلمته المشهورة (ان السبابة التي تشهد في كل صلاة ان لا اله الا الله وان محمداً رسول الله لايمكن لها ان تكتب كلمة باطل ).. هكذا كان البطل القائد المجاهد الثوري الليبي الشهيد عمر المختار ضد الفاشية الايطالية هذه بطولة المجاهدين في العروبة والاسلام والى امام .

صائب بشي – بغداد