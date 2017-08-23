المخرج صلاح كرم ضيف (الزمان): سيكون لمسلسل الحب والأسوار إنعكاسات

في إرساء دعائم السلم الأهلي

حوار علي كاظم

قبل عام التقيته اثناء تكريمه مع نجم الجوية والمنتخب مجبل فرطوس في بغداد وكان هذا لقائي الأول معه فوجدته شخصا ودودا مبتسما للحياة رحب بي بعد أن عرفته بنفسي واتفقنا على لقاء صحفي لكنه لم يحصل بسبب سفره الى دبي وقبل فترة قصيرة أرسلت له رسالة أذكره باللقاء فرحب بي مع أجمل السلام والتحايا . صلاح كرم مخرج مبدع أخرج أجمل الاعمال الفنية فمن منا ينسى مسلسل نادية ودور المبدعة أمل سنان التي تألقت مع الفنان حسن حسني وكنا نتمنى أن لا ينتهي المسلسل . ومن ثم أبدع في مسلسل رجال الظل والهاجس ودائما نحب ومسلسل سارة خاتون الذي بثته الفضائيات العربية . أذن في كل أعماله ترك بصمة الإبداع في الإخراج ويسر جريدة الزمان أن تضيفه في هذا الحوار الجميل

{ الجمهور يسال أين الأن المخرج صلاح كرم .. مع نبذة مختصرة عن سيرتك الذاتية ؟

– حاليا مقيم في دولة الامارات واكون أيضا في بغداد الاختصاص: منتج ومخرج تلفزيوني اللغات: العربية – الانكليزية قراءة وكتابة ومحادثة.

{ الشهادات والتحصيل العلمي؟

شهادة تخصص في الإخراج والإنتاج التلفزيوني – قسم الإعلام المجلس الثقافي البريطاني – لندن شهادة تخصص بقواعد اللغة الانكليزية – معهد أدنبرة لقواعد اللغة شهادة تخصص في العلوم الاجتماعية واللغة الانكليزية (معهد بدفورد للدراسات الانكليزية ) بدفورد – بريطانيا خدمته أكثر من عشرين عاما في المؤسسة العامة للإذاعة والتلفزيون العراقية في أخراج وإدارة أنتاج مجموعة كبيرة في البرامج التلفزيونية الدرامية (مسلسلات وأفلام روائية وتمثيليات ) وكذلك الأفلام والبرامج الوثائقية والثقافية والسياسية . مدير مفوض (ومالك) لشركة الخليج للإنتاج السينمائي والتلفزيوني العراقية منذ عام 1992. منتج (شريك)

في أنتاج مجموعة من المسلسلات الدرامية مع شركة العنود للإنتاج التلفزيوني الأردنية ومؤسسة انجاد فيلم الأردنية .

شريك ومدير عام لشركة الوركاء للإنتاج التلفزيوني دبي – الإمارات العربية المتحدة .

{ كيف ترى االاعمال الفنية العراقية ” الدراما ” التي تعرض الان على التلفزيون ؟

– لم اشاهد الدراما العراقية منذ اكثر عام وهناك بعض الاعمال الجيدة عرضت من خلال شاشة قناة الشرقية والعراقية

{ هناك من يقول أن سبب هبوط الفن العراقي هو ان الدولة تخلت نهائيا عن دعمها المالي بحجة التقشف

– نعم الدعم المالي اثر على انتاج الاعمال الفنية وأدت الى شحتها وانعكس على نوعية العمل وكمية الانتاج ونأمل أن تقوم الجهات المعنية بالدعم المالي لتكون لدينا اعمال جيدة نستطيع من خلالها التواصل مع الجمهور العراقي

{ لماذا لم تنجح اعمالنا الفنية خارج العراق هل بسبب عدم وجود خبرة بالتسويق ؟

– تسويق الاعمال الفنية يحتاج الى حضور في سوق الانتاج العربي ومكونات الحضور هو ” النص الجيد زائد الانتاج والإخراج وحضور مسبق للنجوم للعمل الفني وهذا مع الأسف لا نمتلكه في الوقت الحاضر لانه معظم ما أنتج من اعمال درامية لم تتوفر فيها مواصفات التسويق

{ اكثر المسلسلات التي أخرجتها كانت المرأة هي البطلة كما في مسلسل نادية . الهاجس . رجال الظل . دائما نحب . سارة خاتون . ما السبب؟

– المرأة نصف المجتمع ولذلك كانت للمرأة أولوية في قيادة الصراع في الدراما التي قدمتها وقد نجحن بامتياز في أداء أدوارهن في كل أعمالي وتركنا بصمة الإبداع

{ اخبرني الصديق الشاعر كريم العراقي انه هو الذي طلب منك ان تعطي مقدمة مسلسل ” نادية ” الى المطرب كاظم الساهر . اريد اعرف منك اكثر في هذا الموضوع ؟

– نعم أن الشاعر كريم العراقي والملحن جعفر الخفاف هم من رشحوا الفنان كاظم الساهر لأداء اغنية ” شجاها الناس ” لمقدمة مسلسل نادية . وأبدع الفنان كاظم الساهر في اداء الاغنية

{ من هم الممثلون العراقيون الذين في رأيك لو توفرت لهم فرص العمل والتسويق لكانوا ينافسون أشهر الممثلين المصريين ؟

– معظم الممثلين العراقيين وخاصة الرواد هم منافسين بامتياز لجميع النجوم في الدراما العربية لكن مع شديد الأسف عدم حضور اعمالنا في القنوات العربية غيبة قدراتنا الإبداعية

{ هناك من يقول ان مسلسل سارة خاتون هي افضل الاعمال التي قدمها المخرج صلاح كرم خلال مسيرته الفنية هل هذا صحيح لكونه هو المنتج ؟

– لم يكون مسلسل سارة خاتون افضل أعمالي وأعتز بجميع أعمالي التي أخرجتها وأنتجتها لان كل عمل له موضوع يختلف عن الثاني وتأثيره على الجمهور

{ في لقاء صحفي سابق أجريته مع الممثلة أمل سنان قالت انك من اكتشفتها عندما كانت تؤدي عرضا في معهد الفنون الجميلة كيف جازفت واعطيتها بطولة مطلقة ؟

– الممثلة أمل سنان موهبة نادرة في الاداء والمشاعر والفهم الذهني وكنت واثقا من نجاحها وتألقها وقد احبها المشاهد العراقي وبقيت في الذاكرة رغم انها لم تمثل بعد هذه المسلسل أي عمل فني

{ هل صلاح كرم يحمل لواء تسويق الدراما العراقية الى القنوات العربية خاصة في ظل هذه الظروف الصعبة ونحن شاهدنا مسلسل سارة خاتون تم عرضها على قناة mbc

– نعم منذ اكثر من عشرين سنة بذلت جهدا مثاليا لتسويق الاعمال الدرامية العراقية الى القنوات العربية ولأجل هذا كنت حاضرا دائما في المهرجانات العربية وسوقها وقد حققت بعض الانتاج في تسويق أعمالنا العراقية في محطات المغرب العربي وايضا الخليج العربي وقناة Mbc حيث عرضت مسلسل سارة خاتون

{ لو نترك الفن والإخراج ونذهب الى الوجه الاخر للمخرج صلاح كرم وسأله هل تُمارس الرياضة وتتابع كرة القدم ومن هم نجوم كرة القدم العراقيين الذين ترتبط معهم بعلاقات صداقة ؟

– الرياضة بصورة عامة هي مفيدة للإنسان لكن بحكم العمل بعيد عنها بعض الشي لكني اتابع كرة القدم وبالذات عندما يلعب منتخبنا العراقي

{ ماهو جديد المخرج صلاح كرم؟

– هناك مسلسل ملحمي أسمه الحب والأسوار الذي يجسد ثورة العشرين المجيدة ومن المؤمل إنتاجه هذا العام وسيكون لهذا المسلسل انعكاسات إيجابية في أرساء دعائم السلم الأهلي واللحمة المجتمعية والتسامح وتعزير الوحدة الوطنية بين اطياف شعبنا الكريم

{ ماذا تعني لك هذه الأسماء ؟

الكاتب حامد المالكي .. فنان مرهف المشاعر وكاتب درامي مميز

.. الفنان بهجت الجبوري .. فنان رائع وكبير

الكاتب صباح عطوان .. كاتب رائد ومعطاء وقد كان معه أجمل الاعمال

الفنانة أمل سنان .. فنانة رائعة لم تتكرر

الفنانة هند كامل .. أيقونة الدراما العراقية

{ وبعد كل هذا الجهد الغزير هل حصلت على جوائز وشهادات؟

– نعم حصلت على شهادات تقديرية وجوائز كثيرة منها الجائزة الذهبية للمهرجان الدولي الثالث لأفلام وبرامج فلسطين عن الأعمال الدرامية شهادة تقدير للمهرجان ذاته عن البرامج التلفزيونية الوثائقية سبعة شهادات تقدير لجهود وأعمال متميزة في دائرة التلفزيون العراقي ونقابة الفنانين العراقيين.

الميدالية الذهبية وشهادة تقدير من مهرجان القاهرة الدولي السادس للإذاعة والتلفزيون 1997 عن مسلسل (رجال الظل) جائزة الإبداع الذهبية وجائزة المهرجان الذهبية لمهرجان القاهرة الدولي للأذاعة والتلفزيون التاسع عام 2000 م عن الفيلم الوثائقي (حدث في هذا الزمان) كتابة سيناريو وإخراج كما حصلت على وسام الامتياز لأفضل مخرج تلفزيوني للعقد الماضي 1990 -2000 من مهرجان دائرة الإذاعة والتلفزيون العراقية ثم جائزة المهرجان البرونزية لمهرجان القاهرة الدولي للإذاعة والتلفزيون عام 2002 عن مسلسل أبو جعفر المنصور

كلمة اخيرة

– أشكر جريدة الزمان على هذا اللقاء والشكر موصول لك متمنيآ لك المزيد من النجاح والتألق