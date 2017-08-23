وزارة الداخليـة والخفـارة

في مقالات سابقة والله يشهد قصدنـا الاصلاح في خدمة الصالح العـام و المواطن اولا” واخيرا” ولكن الغريب والمستغرب ان الخفارة في دوائر الشرطة ودوائر الدفاع المدني لها مزاجها الخاص حيث ان المنتسب وخاصة الضابط قد لايبقى ساهرا حتى الساعة الثانية عشرة بل قبل ذلك حيث يهم بالنوم لوجود الفراش المريح في غرفته والمصيبة والكارثة عندما يحدث حادث ويقوم الشرطي الخفر بأيقاظ الضابط ويتطلب الامر نداءات وساعات حتى يستيقظ الضابط الخفر … فبالله عليكم يجوز للضابط الخفر النوم في خفارته خاصة وانه يتمتع باستراحة في اليوم الثاني ؟.. ان الخفارة تعني التأهب واليقظة لا النوم في السرير المريح لان الخفارة تعني الاستعداد لاي طارئ فيجب عليه ان يكون متيقظا” ومستعدا” لاي مراجعة ان هذا الامر يحدث مخالفة للقانون لان الاحساس بالمسؤولية يستلزم أولا” الزام كافة ضباط الشرطة برفع الاسرة من غرفهم وثانيا” قيام دوريات خاصة من قيادة شرطة بغداد الرصافة كذلك قيادة شرطة الكرخ والامر ينحسب على مسؤولي الدفاع المدني وسيارات الاطفاء ان المتابعة من قبل القيادتين بالتفتيش المفاجئ لمراكز الشرطة بشكل مفاجئ يقضي على هذا التنسب الاداري واذا علمنا ان كافة الضباط الخفر في اليوم الثاني من الخفارة يتمتع باستراحة هذا في مركز الشرطة اما في نقاط السيطرة في الشوارع فأنها شكلية لاتحل ولاتربط لان الشخص الواقف في نقطة السيطرة يكتفي باشارة السير لكافة السيارات الا ماندر اما المنتسبون الاخرون فلهم عمل اخر هو اللعب بجهاز النقال (( الموبايل )) دون الالتفات انهم في مكان السيطرة لها الاهمية في حفظ الامن وسلامة المواطنيين .

ان فتح الطرق وانسيابية السير للمواطن افضل من التفتيش الشكلي واقترح ان يكون هناك ضباط او منتسبو الامن الوطني مع عناصر الشرطة والقيام باختيار مجموعة من السيارات وخضوعها للتفتيش وهذا ما يعمل به اكثر نقاط السيطرة في العالم لان الذي لدية مواد ممنوعة يتجنب ان يسير بالشكل الاعتيادي ونعود الى موضوع الخفارة والحراسة وتحضرني قصة صغيرة ان هناك حارسا لاحد الاشخاص اثناء عمله اخذ غفوه وعندما قدم سيده في الصباح قام له حارس (( سيدي لاتذهب اليوم بالطائرة لانني حلمت اليوم بأن الطائرة التي سوف تقلك ستسقط )) وفعلا” التزم السيد بطلب الحارس ولم يغادر في الرحلة المقررة وفعلا” سقطت الطائرة وتحقق حلم الحارس الا أن السيد ارسل الى الحارس المذكور وقدم له مبلغا من المال هدية على نصيحته ثم أستغنى عنه عن العمل (( لمـاذا )) لان الحارس يجب ان يبقى متيقظا” لا ان يخلد الى النوم وهذا الموضوع ينسحب على جميع الحراس في دوائر الدولة لان الحارس عندما ينتهي الدوام يغلق الابواب لينام على الفراش المريح فهل يجوز ان ينام الحارس , وقبل ايام اشاهد احدى القطعات الاجنبية تتجول في احدى المدن الكبرى وكان احد العسكريين واقفا امام منطقته سكنية فشاهد احد الاطفال يركض ويجلب الكرسي بيده ويقدمه الى هذا العسكري الا ان هذا العسكري الاخير رفض أن يجلس على الكرسي لان واجبه ان يبقى واقفا” ومتيقظا” في حين ان اكثر نقاط الحراسة في دوائر الدولة والمصارف يحرسون ويضعون في كل كابينة حراسه فيها مبردة ويجلس ليراقب فهل هذا هو واجب الحارس … يجب أن تكون الحراسة بالوقوف والتجوال حول الدائرة بشكل مستمر اذا علمنا ان الحارس يتمتع بالاستراحة في اليوم التالي , كلي أمل وثقة من ان هذه الملاحظات تصل الى أسماع المسؤولين في وزارة الداخلية .

صلاح الحسن