بدء إجتماعات المعارضة السورية في الرياض

الخالدي لـ (الزمان): نريد توحيد المواقف

القاهرة – مصطفى عمارة

في الوقت الذي تبدأ فيه اطراف في المعارضة السورية اجتماعاتها بالرياض، بعد شهور من التشتت والضياع،

اكد فراس الخالدي رئيس منصة القاهرة لـ (الزمان) بطبــــــــعتها الدولية ان (المنصة وافقت على حضور مؤتمر الرياض لتوحيد مواقف المعارضة فى مؤتمر جينيف القادم .

واوضح انه ليس هناك خلاف بين منصتي القـــــــــاهرة والرياض حول رحيل الاسد ولكن الخــــــــــلاف ينحصر فقط فى استمراره خلال الفترة الانتقالية).

في السياق ذاته انتقد حسام ذكى مساعد الامين العام للجامعة العربية قرار الدول العربية تجـــــــــــميد عضوية سوريا فى الجامعة لان ذلك لم يحل المشكلة وان الغاء هذا القرار يحتاج الى توافق عربي وعن انشاء مناطق امنه فى سوريا قال ان (ذلك يعد تطورا ايجابيا بشرط ان لا يتحول الامر الى شكل دائم سوف يؤدى الى تقسيم سوريا) وعن استمرار بشار الاسد فى السلطة قال ان (هذا الامر يحسمه السوريون انفسهم دون تدخل خارجى)

من ناحية اخرى انتقد الفنان محمد صبحي في اتصال هاتفي معه الهجوم الذي تعرض له على مواقع التواصل الاجتماعي بعد زيارته لسوريا.

مؤكدا ان (هذه الزيارة لها هدف فني وليس سياسياً وانها تمت بناء على دعوة القائمين على معرض دمشق الدولى وان قبولها يعكس الروابط بين الشعبين المصري والسوري وانه لم يتنازل عن دعمه للشعب السورى وليس النظام).

الى ذلك اكد مستشار الرئيس الفلسطينى للشؤون الدينية محمود الهباش فى اتصال هاتفي مع (الزمان) ان المبــــــــــادرة التى طرحها صلاح البردويل القيادي بحماس عليها السماح لحكومة الوفاق الوطنى بالعمل فى قطاع غزة حتى تثبت جديتها ، فيما استبعد عضو التيار الاصلاحى المفصول من حركة فتح وجود مبادرة لتحقيق المصالح.

فقدان ثقة

مؤكدا ان (تصريحات قادة حماس تؤكد ان المشاكل بين فتح وحماس لاتزال على حالها منذ اتفاق القاهرة)

وعن عودة القياديين المفصولين من فتح محمد دحلان وسمير المشهراوي قال (انها ربمــــــــــا تتأخر بعض الشيء لان الاجــــــــواء مع حركة حماس لم تصل بعد الى الثقة بين الطرفين) واكد احمد يوسف القيادى بحركة حماس ان (الاجواء مهيأه الان لاستئناف مصر جهودها فى ملف المصالحة لان فصائل العمل الوطنى والاسلامى اصبح لديها استعداد للاجتماع بالقاهرة برعايه مصرية لاستكمال ملف المصالحة والخروج بتفاهمات جديدة وان الـــــــــقاهرة اصبـــــــــــحت لهــــــــا اليد المؤثرة فى موضوع التفاهمات داخل قطاع غزة) واشار يوسف الى ان (وفدا مصريا سوف يزور غزة لمتابعة التطورات على الارض وان مباحثات تجري الان لتحويل الاقتصاد الفلسطينى الى مصر بدلا من اسرائيل . واتهم وفد الفلسطينيين المستقلين فى الخارج برئاسة ياسر الواريه فى بيان تلــــــــــقينا منه نسخة من حركة حماس بعرقله عمل الوفد فى قطاع غزة من خلال محاولة اقتحام اشخاص ليس لهم علاقه بالوفد فى عمله لافشال مهمته).