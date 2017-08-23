(الزمان) تستطلع الإقليم الشمالي لتركيا (5)

الأناضول القسم الأسيوي لإسطنبول يهتم بالسياحة

الطبيعية ومكان مناسب للإسترخاء

حمدي العطار

أهم شيء تكتسبه بالسفر هو التحرر من القيود والتخلص من الضغوطات وتكون شخصاً آخر تحب المرح واللهو والضحك وتتمنى السعادة لك وللاخرين،يصادفنا احيانا ونحن نسافر مع الكروبات السياحية بعض المشاكل والتعقيدات لأنها ليست الوسيلة الافضل للسفر بل للتخلص من صعوبات الفيزا والحصول على اسعار منخفضة لتذاكر الطائرة والاقامة بالفندق ، ما عدا ذلك يكون التقدير الشخصي لأختيار الاماكن يرجع الى رغبات الشخص وميوله،وما يؤخذ على برامج الكروبات هو التركيز على المناطق التي لا تعد سياحية !وهي (الاسواق والمولات)- ثقافة الاستهلاك- بحجة أرضاء النساء في الكروب- سابقا كانوا يضعون لها يوماً حراً للتسوق وأذا بالشركات يوميا تلجأ الى مول وسوق شعبي او روسي او قديم وحديث! المهم ليس هذا هو التقصير والمنغص الوحيد بل لا بد ان تكون محظوظا حتى تحظى بمجموعة من المسافرين المريحين بالسفر،وعند السفر يبين الانسان على حقيقته! وقيل لشخص لماذا تقول بأنك تتمنى أن تسافر مع يسرا او ليلى علوي ولا تسافر مع القرضاوي! فأجاب أنا اريد أن استرخي واكون على حريتي واعمل بالسفر ما لم اعمله في حياتي العادية فماذا افعل بشخص مثل القرضاوي لكي يقول لي هذا حراماً وذاك عيباً وهذا مكروهاً وغير مستحب وعليك ان تغض البصر وتلك التصرفات لا تليق بك كمؤمن وغيرها! ولا ضير وانا اسافر مع اسرتي ان اتمتع اكثر مما اتصور فكلنا نكون غير شكل الابتسامة والضحكة تخرج من قلوبنا التعب لا يهمنا الزعل مرفوض والمفارقات والمشاكسات مقبولة طالما اننا في رحلة ترفيهية،واليوم في الجزء الاسيوي من اسطنبول تمتعنا كثيرا خاصة في قرية معشوقيه وركوب السفاري .

اسطنبول الاوربية واسطنبول الاسيوية

– بالتأكيد اسطنبول القديمة او شبه الجزيرة التاريخي لأسطنبول هو الجزء الاوربي،وبما أنه الاقدم فأن الاثار والمعالم السياحية تتركز في الجزء الاوربي أكثر من الجزء الاسيوي! على الرغم من أن الجزء الاسيوي يشكل 70 بالمئة من مساحة أسطنبول ولا يحتل الاوربي الا 30 بالمئة فقط، أن محمد الفاتح هو من خاض حربا لتحرير الجزء الاوربي من القسطنطينية البيزطية او كما كانت تسمى الاستانة واسلاميون حتى استقر الاسم على اسطنبول وهي عاصمة تركيا الى أن تولى اتاتورك رئاسة الجمهورية التركية لينقل العاصمة الى أنقرة سنة 1923 .يفصل بين القسم الاوربي والقسم الاسيوي مضيق البوسفور وهو الامر الذي جعل اسطنبول المدينة الوحيدة في العالم التي تقع في قارتين ،وتتصف اسطنبول بوجود بحر داخلي هو بحر مرمرةبربط البحر الاسود ببحر أيجه عن طريق مضيق البوسفور ،كما يربط بحر ايجه بالبحر المتوسط عن طريق مضيق الدردنيل،فلا تتفاجأ وانت في اسطنبول أين ما تدير نظرك ترى المياه!جسور اسطنبول لها حكايات أخرى فهي تربط بين القسمين الاسيوي والاوربي، واهم هذه الجسور هو جسر البوسفور او جسر اتاتورك ،وقد بدأ العمل فيه سنة 1970 واكتمل سنة 1973 نفذ من قبل شركتين المانية وبريطانية وهو يحاكي جسر سبورن البريطاني،أرتفاع الجسر عن سطح البحر 65 متراً وعرضه 33متراً وطوله 1510 امتار ،هناك يوميا 200 الف سيارة و600 الف شخص يعبرون من قارة الى قارة اخرى!

{ تل العرائس ستوديو للعشاق

عبرنا نحن اليوم الجسر قاصدين (تل العرائس)وهو احد التلال السبع في اسطنبول سمي بتل العرائس لأن كل من يتزوج يصحب عروسه لألتقاط الصور في هذا الستوديو الكبير للعشاق ،حتى اصبحت المنطقة تحيط بها الحدائق والاشجار وهناك المطاعم والمقاهي والمحلات ،والاتراك وجميع السياح لا يفوتون فرصة الشروق والغروب وما يخلفان من اثار الصفاء والروماسية، صعدنا الى تل العرائس وكأننا في شهر عسل جديد التقاطنا العديد من الصور التذكارية وكنا نرى كل اسطنبول صغيرة نستطيع ان نمسكها بكف اليد .

معشوقية يحبها الاتراك ويمرح بها السياح

حالما وصلنا الى معشوقية كان الوقت ظهرا فتناولنا وجبة الغذاء (المشويات) في مطعم عبارة عن بستان من الاشجار والخدمة سريعة والوجبة لذيذة، وحينما تكون في المطعم البستان لا بد ان تجـــــــــرب اللعب بالمرجوحة العالية .

كنا متشوقين للقاء المعشوقية التركية التي سميت لحب الاتراك والسياح لها لجمال الطبيعة وما توفره من متعة ممارسة رياضة ركوب الدراجات والسيارات الجبلية، أستأجرنا واحدة وصعدنا الى اعلى نقطة في جبل معشوقية في جو من الضحك والمرح والتسلية، كما لا تخلو معشوقية من الشلالات والعاب التسلية ،وكان لنا زيارة الى معمل الحلقوم ومعمل المربى بالعسل.

سابانجا تستقبل ضيوفها بسحر بحيرتها

هنا تكون فعلا ضيفا معززا ومكرما في أحضان الطبيعة، وتعد البحيرة من اكبر البحيرات في تركيا وهي بحيرة طبيعية وليست اصطناعـــــــــية ماؤها عذب وفيها اسماك السلمون،بمجرد ان تضع قدمك في مياه هذه البحيرة تشعر بالراحـــــــــــــة والبرودة على الرغم من ان الطقس اليوم في الاسطنبول حار ورطب جدا ألآ أن البحـــــــــــيرة مارست سحرها الفعال فجعلتنا ننسى وقت الظهيرة وحرارة الجو ونحن نلعب بمياهها. هكذا هي اسطنبول في قسمها الاوربي شكل جميل تاريخي وتراثي فيه عبق القديم وروح المعاصرة الحديثة، وفي قسمها الاسيوي تحتضنك بطبيعتها الساحرة ومعانيها الشرقية الاصيلة.

يتبع