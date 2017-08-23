الحديثي لـ (الزمان): لجنة حكومية للحد من الإعتداءات على الهيئات التدريسية

بغداد – قصي منذر

قرر مجلس الوزراء تشكيل لجنة لتشريع قانون لحماية اعضاء الهيئة التدريسية ومعاقبة كل من يطالب بفصل عشائري .

وقال المتحدث بأسم المكتب الاعلامي لرئيس الحكومة سعد الحديثي لـ (الزمان) امس ان (المجلس قرر برئاسة حيدر العبادي تشكيل لجنة من الامانة العامة للمجلس ووزارتي التربية والمالية لتشريع قانون لحماية اعضاء الهيئات التدريسية والتأكيد على تطبيق القوانين النافذة ضد كل من يعتدي على عضــــــــو هيئة تدريسية ومعاقبة من يطالب بفصل عشائري اثناء اداء مهامه الوظيفية).

مبالغ مالية

واضاف انه (تقرر خلال الجلسة تخصيص مبالغ مالية للوقود المجهز لوزارة الكهرباء .

وكذلك مناقشة استعدادات وزارة الهجرة والمهجرين والمؤسسات الحكومية الداعمة لاستقبال النازحين في عمليات تلعفر فضلا عن تعديل قرار صرف الاعانات الحماية الاجتماعية واعتماد آلية وزارة العمل اساساً لصرف المبالغ للمحافظات التي كانت تحت سيطرة داعش).

لافــــــــــتا الى ان (المجلس وافق على اتفاقية العراق مع صندوق التنمية الزراعية لدعم اصحاب المزارع والمشــــــــــاريع الزراعية الصغيرة. وايضا تطرق الى تنظيم توطين عملية رواتب العاملين في دوائر ومؤسسات الدولة عبر المصارف وتوسيع القاعدة لكل الذين يتلقون الرواتب من الدولة.

كـــــــــما اطلع على تقرير اللجنة المشكلة لمعالجة المشاريع الخدمية في محــــــــافظة البصرة ووجه بحل المعوقات التي تواجه انجازها).

وتابع الحــــــــــديثي ان (المجلس وجه بإنجاز المشاريع الاستثمارية الســـــــــــــكنية وتذلــــــــــيل العقبات امامها وايضا ناقش الموسم الزراعي المقبل بعد زيادة الاراضي الصالحة للزراعة).

من جهة اخرى اكد العبادي ان القطعات العسكرية تتقدم باتجاه مركز قضاء تلعفر .

وقال خـــــــــــلال المؤتمر الاسبوعي عقب جلسة المجلس (انهيار تنظيم داعش خلال تقدم القطعات العسكرية تجاه مركز القضاء).

مشيرا الى ان (الحكومة تلتزم بتوجيهات المرجعية الدينية تجاه الشهداء).

عادا ان (زيارة الوفد الكردي الى بغداد ايجابية).