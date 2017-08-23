قلادة البزاز بحجم كأس العالم – فائز جواد

في جو عائلي بهيج وفي ليلة من ليالي بغداد الخارة وعلى ضفاف دجلة ابتهجت الاسرة الفنية والثقافية والرياضية المبدعة بعرس تتويج الفنان الكبير الرائد سامي قفطان بقلادة ابداع الاستاذا الكبير سعد البزاز التي منحها ومازال يمنحها للمبدعين العراقيين في شتى المجالات التي تحقق المنجز الابداعي باسم العراق وذلك تقديرا لجهود العراقيين المبدعين من الفنانين والمثقفين والرياضيين والمبدعين ، وقلادة ابداع البزاز التي تمنح لمستحقيها من الذين قدموا الكثير الكثير في مجالاتهم الابداعية ومازالوا يقدمون ويبدعون تاتي لتكريم هؤلاء الشباب والرواد قبل رحيلهم الى عالمنا الاخر ليسعدوا ويفرحوا بالتكريم وهم احياء ومافائدة التكريم كما عبرت الفنانة الرائدة عواطف نعيم بعد رحيل المبدع وقيمته عليا وكريمة عندما ينال المبدع والرائد وهو في قمة عطائه وهو يتنفس الحياة ويفرح به بل يمده بالقوة والعطاء ، نعم امنيات وامنيات ودعوات صادقة تصاعدت لمبادرة الكريم ابو الطيب راعي الثقافة والفن والادب والابداع في العراق ، الكابتن حكيم شاكر الذي كان الاكثر تكريما لانجازته باسم العراق والذي جعل اسم وعلم العراق يرفرف عاليا في المحافل والملاعب الدولية كان هو الاخر سعيداً بتكريم الكبير سامي قفطان واكد ان قلادة ابداع الاستاذ سعد البزاز اتت وتاتي وهي بحجم كاس العالم اذا ماقلنا اكبر لقيمتها المعنوية والمادية عندما تمنح في وقت ينزف فيه العراق جرحا بل يعاني التهميش والنسيان وقلادة راعي الثقافة والفن والرياضة تنعش وتعطي املا كبيرا لمبدعي العراق في مجالاتهم كافة ان يبدعوا ويتواصلوا ليبقى العراق معافى ومرفوع الراس بين دول العالم ، ويقينا دعوات الفنانة عواطف بان القلادة والهدية الكبرى التي يتمناها كل عراقي غيور هي تحقيق الامن والسلام والتواصل مع الحياة الحرة الكريمة .

ويقينا ان قلادة ابداع البزاز تاتي اليوم مثلما كانت امس وستاتي غدا والتي توشح صدور مبدعي العراق تاتي من عراقي غيور تابع ويتابع هموم اهله وذويه من شماله الى جنوبه همه ان يتعافى العراق ويعود قلعة قوية كقلعة الاسود كما وصفتها السيدة كوكب الشرق ام كلثوم في رائعتها بغداد ياقلعة الاسود ، فتحية اجلال لمبادرة استاذنا الكبير سعد البزاز وقلادته التي هي بحجم كاس العالم .