رسالة إلى الإمام علي – ايهاب الجابري

اعلم ان الوقت متاخر والليل شارف على الانتصاف ولكن على حد علمي انك بهذا الوقت ستضع لثامك وتطرق ابواب الفقراء والمحتاجين لقضاء حوائجهم بدون كاميرا تصور ذل العوز على وجههم لنشرها على صفحتك الشخصية غير الممولة في مواقع التواصل الاجتماعي .

اعلم اني سأخرك عن موعدك مع الايتام الذين قتل ابوهم في احدى المعارك معك لتجلب لهم الطحين والسمن وبقية الطعام وسأؤخرك على موعدك الثابت مع الرجل العجوز الضرير المقعد لتقوم بتغيير ثيابه واطعامه وتسليته حتى ينبلج الفجر …. واعذرني على دخولي عليك عبر بوابة الزمن لأني لم ار حمايات ولا بدي كارديه) يحيطون بيتك البسيــــــــط ولكني سأختصر لك القضية ….

ابي ومولاي ان المدعين الوصل بك كذبآ لم يراعونا … باعونا بثمن بخس على منصب وزارة او مدير عام او هيئة وهم بذلك من الزاهدين .

كلهم كذابون وحقك قالوا انهم سيحكمون كما حكمت ولكن استبدلوا بيتكم بقصور وبغلتك بجكسارات وسيارات مصفحة وطائرات واستبدلوا قنبرك بحمايات وصبات واستبدلوا سراجك بمولدات ضخمة حتى لايشعروا بأنطفاء الكهرباء التي استولى عليها ابو سفيان.

فقراؤك بالعشوائيات والحواسم وابـــــــــــناؤك امامهم طريقان اما يموتــــــــــــون دفاعا عن مصالــــــــح القادة او يبقوا يتلوون من الجوع .وبيت مالك الذي تكنسه كل يوم هم ايضا كنسوه ولكن لمصارفهم وشركاتهم خارج العراق … ابي علي دوائرنا مسالخ الفقراء ومستشفياتنا بلا دواء وشوارعنا ليست للبشر .

عندما نتكلم يسكتوننا بزهدك وعندما نسكت يقهروننا ويقتلونا بحكم معاوية … اعلم انك تسمعني ولكني عندي طلب صغير عندك … عندما نموت ونرقد بجنبك وهم يموتون ويرقدون بجنابنا لاتستقبلهم .

ارجوك اذونا بالحياة فلايأذونا بعد الموت … اعرف انك عربي اصيل وليس من شيمتك ان تخذل من يلجأ اليك ولكن لو تعلم كيف صوتوا لوزير فاسد وسحب استجواب وزير مرتش مقابل عن كل توقيع بـ 5000 دولار لغيرت رأيك بهذه العادة …. مللنا منهم واتعبونا فنريد الراحة بجنبك…..

ابنك الماكول حكه