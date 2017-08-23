تقديم مساعدات لألفي عائلة عائدة بالمقدادية

الدايني: ديالى فقدت 70 بالمئة من تراثها بسبب معاول الهدم

ديالى ــ سلام عبد الشمري

أكد رئيس مجلس محافظة ديالى علي الدايني ، أن المحافظة فقدت أكثر من 70 بالمئة من البيوت التراثية بعد عام 2003 بسبب معاول الهدم .

وقال الدايني لـ (الزمان) امس إن (ديالى بكافة مدنها، ومنها بعقوبة، كانت تتميز باحتوائها على منازل تراثية تمثل إرثا حضاريا يؤرخ لمراحل مهمة في التاريخ، إلا أن معاول الهدم امتدت اليها، خاصة بعد 2003 وفقدنا أكثر من 70 بالمئة منها) .

وأضاف الدايني ، أن (ما تبقى من البيوت التراثية في مدن ديالى محدود جدا وصمودها أمام الزمن وتحدياته مجرد وقت)، مشددا على (ضرورة المحافظة على المنازل التراثية والعمل على ايجاد اطر تسهم في ابقائها وصيانتها او تحويلها الى متاحف مناطقية تؤرخ لفترات زمنية مهمة في تاريخ ديالى).

من جهتها اعتبرت لجنة الصحة في مجلس محافظة ديالى، أن المستشفيات الأهلية في المحافظة لا تمتثل للكثير من الضوابط والتعليمات، داعيةً وزارة الصحة إلى زيارة تلك المستشفيات للحد من المخالفات.

رصد تجاوزات

وقالت رئيس اللجنة الصحة والبيئة نجاة الطائي لــ (الزمان) امس إن (المستشفيات الأهلية في ديالى لا تمتثل للكثير من الضوابط والتعليمات، ناهيك عن رصد تجاوزات من خلال شكاوى المواطنين)، داعيةً وزارة الصحة إلى (تشكيل فريق مختص لزيارة المستشفيات للحد من المخالفات) .

وأضافت الطائي، (اننا ندعم عمل المستشفيات الأهلية لكن ليس على حساب أي تجاوز على الصحة العامة والضوابط المعتمدة من قبل وزارة الصحة والبيئة).

واكدت رئيس لجنة الصحة والبيئة في مجلس ديالى، إلى أن (بعض التجاوزات والمخالفات في الوقت الحاضر ، بلغت مستويات حرجة للغاية في ظل تنامي الشكاوى من قبل المواطنين المراجعين مؤخرا) .

من جهة اخرى وللأسبوع الثاني على التوالي تواصل الملاكات الميدانية في دائرة الهجرة والمهجرين في محافظة ديالى ، اغاثة العوائل العائدة الى قرى شمال المقدادية على ضوء الخطط المعدة مسبقا . وقالت مدير دائرة الهجرة والمهجرين ابتهال الدايني لـ (الزمان) امس ان (المساعدات الانسانية الاغاثية التي تم توزيعها تضمنت سلة غذائية مع سله صحيه لكل عائلة عائدة من النزوح بعد تحرير مناطقهم من دنس الارهاب الداعشي). واكدت الدايني ، ان (دائرتها مستمرة في تقديم المساعدات بين العوائل النازحة والعائدة من النزوح ولجميع مناطق شمال المقدادية وللأسبوع الثاني على التوالي حيث شملت الفين عائله عائده من النزوح) .