إستئناف برامج التوعية داخل مخيمات النازحين

الصحة لـ (الزمان): إستعدادات وقائية لتفادي شلل الأطفال في المناطق المحرّرة

بغداد – تمارا عبد الرزاق

اعلنت وزارة الصحة والبيئة عن استئناف حملاتها التوعوية والوقائية لتفادي ظهور حالات اصابة بمرض شلل الاطفال في المناطق المحررة , مؤكدة خلو العراق من مرض شلل الاطفال.

وقال المتحدث بأسم الوزارة سيف مطلك لـ (الزمان) امس ان (العراق خال من مرض شلل الاطفال ولم تسجل الوزارة اي حالة اصابة بالمرض برغم من وجود حروب في بعض المناطق وما خلفته من موجات نزوح).

لافتا الى ان (الوزارة تتابع بشكل يومي توفير خزين ستراتيجي للاسر النازحة من اجل تقويم حالات الاطفال الذين لم يأخذوا اللقاحات بحسب البرنامج), مؤكدا ان (الوزارة تتابع الموضوع بشكل جدي حيث كان هناك اجتماع في اربيل بشأن متابعة المرض من خلال استئناف برامج التوعية الصحية الاولية في المناطق المحررة والمناطق التي تشهد المعارك). مشيرا الى ان (الوزيرة عديلة حمود اعلنت عن الاستعداد لتوفير خدمات الرعاية الصحية تزامنا مع بدء معركة تحرير تلعفر ومن ضمنها رعاية الامهات والاطفال عن طريق توفير اللقاحات). وبشأن تقرير المنظمة العالمية لشلل الاطفال اكد المطلك انه (ليس هناك نسب تذكر بوجود المرض في البلاد واخر حالة ظهرت كانت وافدة خلال موجات النزوح من سوريا). مبينا ان (حملات التلقيح مستمرة و تشمل حديثي الولادة الى من هم دون 6 سنوات بالنسبة لشلل الاطفال اما للبرنامج التلقيحي كل من هم دون الـ 15 عاما وحتى للبالغين هناك لقاحات معينة مثلا التهاب الكبد الفايروسي وغيرها).

موضحا ان (الوزارة مستمرة ببرامج التوعية الصحية وعلى مدار السنة). وكانت الوزارة قد اقامت ورشة عمل بالتعاون مع الدوائر الصحية للمحافظات للحد من انتشار المرض في المناطق المحررة ولتكريس الجهود في هذا المجال كما وتعمل منظمة اليونيسف على حماية الأطفال من الإصابة بالوباء عبر توفير اللقاحات اللازمة للوقاية من المرض بالتعاون مع الحكومات الوطنية ومنظمة الصحة العالمية.

دعم دولي

يذكر ان الوزارة تنظم بين مدة واخرى و بدعم من منظمتي الأمم المتحدة للطفولة و الصحة العالمية حملة وطنية للتلقيح ضد مرض شلل الأطفال وذلك على خلفية تفشي المرض في منطقة الشرق الأوسط حيث تهدف الحملات الى تلقيح الأطفال البالغ عددهم 5.6 ملايين طفل حتى سن الخامسة من العمر في العراق من خلال تطعيم الطفل بقطرتين من لقاح شلل الأطفال الفموي بما في ذلك في مخيمات اللاجئين والمجتمعات التي تؤيهم والمستوطنات السكانية كما وتسهم منظمة الصحة العالمية بتغطية نفقات تلك العملية وتقوم بعملية رصد مستقل لتلك الحملات المقبلة.

شلل الاطفال

ففي عام 2014 أعلنت الوزارة عن عودة تفشي مرض شلل الأطفال في العراق بعد غياب أستمر أكثر من 14 عاماً، إذ تم إكتشاف حالة إصابة واحدة لطفل يبلغ من العمر ستة أشهر من منطقة الرصافة شمال بغداد فيما اشارت الفحوصات المختبرية التي أجرتها منظمة الصحة العالمية الى ان الفيروس يشابه تماماً الفايروس المتفشي في سورياً. وترى المنظمة ان ( إستئصال المرض يعد أولوية عالمية, لذا كانت تدعو الشعوب للتكاتف لضمان تلقيح كل طفل دون سن الخامسة في حملة التطعيم بغض النظر عن عدد الجرعات التي لقحوا بها سابقاً), لافتة الى ان (الهدف الأساس لحملة تطعيم الاطفال أنجزت عملاً رائعاً في الوصول الى الأطفال الذين لم يتم تلقيحهم).