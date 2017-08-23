هل من المعقول الحج محاصصة ؟ – علي محمد الجيزاني

ملعون الذي ينتخب المحاصصة .تاخر البلد وزاد الفقر والديون اثقلت ميزانية العراق طبعا والسبب الرئيسي المحاصصة ليس في الحكومة المركزية فحسب وانما في حكومات المحافظات فلوس المشاريع تكتب على الورق فقط ،وتقسم على الاحزاب للحفاظ على مكاتبهم وزيادة المنتمين لهم ،لكن لاأحد يفكر بتطوير العراق ،والسارق الحرامي تكثر الجسكارات الخاصة له والحمايات والعقارات فرهود وهذا بالطبع يكون بلا اخلاق وأحيانا احد المسؤولين يصرح بالفضائيات ،يقول نحن دولة توجهنا اسلامي وهولاء يطالبون بالتعيين وتقديم الخدمات توجههم علماني ملحد مستورد من الخارج صحح لسانك أريدك انشط ياحرامي هي خربانه مثل الكهرباء ،ماتصلح يحتاج وقت طويل ،

المحاصصة باقية لان الاحزاب الكبيرة صوتت على نظام وفق قاعدة سانت ليغو .هذه الطريقة ابتكرت عام 1910 الحمد لله نحن العراقيين نحب القديم ونكره الجديد ،بحيث تبقى الاحزاب الكبيرة هي هي وهذه الاحزاب معروف عنها ،لا تبلط شارعا ولا تبني مستشفى والمريض يذهب على حسابه الخاص الى الهند ومعه مترجم او الى ايرن يحتاج دفتر دولارات والماعنده يموت بالمستشفيات في بغداد لكون الأدوية مسروقة..

انا أسأل هيئة الحج والعمرة هنئياً لكم كل عام وانتم وعوائلكم ذاهبون الى الحج بلاش على حساب المحاصصة ،اكيد غير مقبولة بلاش ،لان هذه المؤسسة خاضعة للمحاصصة ،،،لي صديق ولد معي في بغداد يساءل ويقول اذا الله سلمنا على السنة القادمة .وابني ارسل لنا مبالغ لمساعدتنا للحج انا وأم الأولاد ،نقدّم أوراقنا هل تظهر أسماؤنا بدون رشوة والرشوة حرام ، وأعمارنا فوق (72) عاما ،يقول رجاءً خبرني لكي اتصل في ولدي بالخارج اذا باقين احياء واذا كانت الرشوة موجودة نرفض الحج لانها غير مقبولة والحج من استطاع الية سبيلا،حسب المتيسر للانسان ، خبرته انت وحظك يا اخي انا اشاهد صغار السن كل عام يذهبون للحج ،وكبار السن يتباكون بالفضائيات على فلوسهم ، يحتاج كبار السن لهم الافضلية في التقديم الى هيئة الحج والعمرة ..