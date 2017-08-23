تخصيص 11 مليار دينار لإكمال مشاريع الجامعات ذات الإنجاز المتقدّم

التعليم يمدّد تعديل الترشيح للطلبة المقبولين وغير المسجلين مركزياً

بغداد – قصي منذر

وافقت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على تمديد تعديل ترشيح الطلبة المقبولين في السنة الدراسية 2016-2017 والموافقة على تعديل ترشيح الطلبة غير المسجلين.

وقال المتحدث باسم الوزارة حيدر العبودي في بيان امس إن (الوزارة وافقت على تعديل ترشيح الطلبة غير المسجلين من الذين لم ينجزوا إجراءات التسجيل في الكليات والمعاهد المقبولين مركزيا أو على قناة الشهداء أو ضمن الاعوام الماضية للسنة الدراسية 2016-2017 الذين لم يسجلوا أو يكملوا إجراءات التسجيل في الكلية أو المعاهد المقبولين فيه مركزيا دون أن يكون لمهم الحق بالعودة إلى قبولهم المركزي السابق), وأضاف أنه (لا يحق للطلبة الملتحقين في إحدى الدراستين المسائية أو الأهلية تعديل الترشيح).

دراسة مسائية

مشيرا الى (تمديد السقف الزمني لتعديل الترشيح إلى 31 من الشهر الجاري) , وبشأن اخر تابع العبودي ان (الطلبة المشمولين بالقانون رقم 15 هم منتسبو القوات المسلحة وقوى الأمن الداخلي وجهازي المخابرات الوطني و الأمن الوطني فضلا عن منتسبي الأجهزة الأمنية الأخرى), مبينا أن (قبولهم يتم في الدراسة المسائية حصرا على ان لا يقل مجموع الدرجات عن 5 من الحد الأدنى للقبول في الدراسة التي تم ترشيحهم إليها وان لا تزيد نسبتهم عن 5بالمئة من خطة القبول في القسم), لافتا الى ان (الضوابط اشترطت على الطلبة الالتزام بنصاب الدوام المحدد وفق التعليمات الامتحانية ولا يحق لهم أداء الامتحان النهائي من مئة بالمئة ويشمل بهذا الطلبة المقبولين وفق القرار 437 الملغى).

جهات مستفيدة

منوها الى ان (الجهات المستفيدة تنظم في وقت مناسب قوائم بأسماء المرشحين من منتسبيها وإرسالها الى الوزارة عبر البوابة الالكترونية لدائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة وكذلك تنظيم قوائم بأسماء منتسبيها المستمرين بالدراسة في الكليات والمعاهد لغرض السماح لهم الاستمرار بالدراس).

وأوضح العبودي أن (هذا الإجراء خاص بالسنة الدراسية ولا يسري على السنوات المقبلة).

متابعا ان (جميع الإجراءات المتعلقة بالقانون من صلاحية الوزارة وعلى الطلبة المقبولين وفق هذا القانون مراجعة كلياتهم المقبولين فيها خلال مدة أسبوعين من تاريخ صدور كتاب القبول وخلاف ذلك يعد قبوله ملغيا). وعن استكمال المشاريع قال العودي ان (الوزارة اطلقت خلال المرحلة الاولى من عملية اكمال المشاريع في الجامعات ذات نسب الانجاز المتقدمة من 65 بالمئة الى 99 بالمئة وسيكون تمويلها من خلال ايرادات صناديق التعليم العالي لتلك الجامعات والبالغة 26 مشروعا توزعت بين 10 جامعات بكلفة اجمالية تقدر بنحو 11 مليارا و257 مليون دينار), مشيرا الى ان (عملية إكمال المشاريع الخاصة بالجامعات يأتي ضمن ستراتيجية الوزارة بتوفير بيئة مناسبة للعملية التعليمية وما تتطلبه من قاعات دراسية ومختبرات وأقسام داخلية في الجامعات).