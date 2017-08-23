تحالف القوى يهاجم مجلس بابل ويلوح باللجوء دولياً لإيقاف التغيير القسري

عمليات بغداد تعتقل متهماً بسرقة السيارات وتصادر أسلحة

بغداد – محمد الصالحي

لوح تحالف القوى العراقية باللجوء الى المجتمع الدول على خلفية قرار مجلس محافظة بابل الذي هدد بمقاضاة الجهات التي تطالب بإعادة نازحي ناحية جرف الصخر الى مناطقهم في المحافظة، محذرا من هذا الإجراء الذي سيعرض المجلس للمساءلة وفق قانون حظر البعث والكيانات الطائفية . وقال بيان امس إن (اعلن رئيس اللجنة القانونية بمجلس المحافظة أحلام راشد عن إصدار قرار بمقاضاة الجهات التي تطالب بإعادة نازحي الناحية هو مجحف ومخالف لبنود الدستور والقانون), مشيرا الى ان (الموظف الذي يتخذ قرارات مبينة على أسس وغايات طائفية يعاقب وفقا القانون وبالتالي فإن هذا الإجراء سيعرض مجلس المحافظة للمساءلة).

واكد البيان (اللجوء الى المجتمع الدولي لايقاف جريمة التغيير الديمغرافي القسري) على حد تعبيره.

وكان مجلس المحافظة قد تبنى قرارا ينص على رفع دعاوى قضائية ضد اي جهة تطالب بعودة النازحين الى جرف النصر.

فيما القت قوة من قيادة عمليات بغداد القبض على متهم بسرقة وسلب العجلات في منطقة رئاسة المعلمين. وقال بيان للقيادة تلقته (الزمان) امس ان ( قوة مشتركة من اللواء الاول شرطة اتحادية مع مفرزة من مكتب مكافحة سرقة السيارات الرصافة تمكنت من نصب كمين وفق معلومات استخبارية دقيقة ضمن منطقة رئاسة المعلمين شرقي بغداد).واضاف ان (الكمين نتج عنه القاء القبض على متهم وفق قانون سرقة وتسليب، تم تسليمه الى مكتب مكافحة سرقة السيارات).

كدس عتاد

وقال مصدر امسس ان (قوة أمنية تمكنت من العثور على كدس للاعتدة والمواد المتفجرة وذلك خلال عملية أمنية نفذتها في احد بساتين منطقة الفلاحات، يحتوي على قنبرتي هاون عيار 130 ملم وكميات كثيرة من العتاد المتوسط والخفيف وثلاث بنادق كلاشنكوف). وأضاف أن (هذه العملية نفذت وفقاً لمعلومات استخباراتية دقيقة وتعاون المواطنين).وفي كركوك قال مصدر امس ان (مجموعة مسلحة تستقل سيارة نوع كيا سورينتو، أقدمت على اختطاف مواطن يدعى عبد العزيز حميد عبد الله قرب منزله في حي غرناطة). مبينا أن (المواطن يعمل مدرسا في احدى مدارس المحافظة).

واضاف أن (الخاطفين اقتادوا المواطن المختطف الى جهة مجهولة). مشيرا الى أن (الشرطة فتحت تحقيقاً بالحادث).

وقال مصدر امس ان (مجموعة مسلحة أقدمت على اختطاف مدني قرب منزله وسط قضاء طوزخورماتو واقتياده إلى جهة مجهولة).

وفي النجف قالت مديرية شرطة المحافظة في بيان امس ان (مكافحة اجرام الوفاء القت القبض على سارقين متلبسين بالجرم المشهود وبالإكراه في الحي العسكري وتمت العملية بناء على معلومات دقيقة وكمين محكم لهما).