الأمم المتحدة تدعو إلى إختيار مجلس جديد لإستمرار العملية الديمقراطية

لجنة الخبراء لـ (الزمان): ضرورة الموافقة على المرشحين قبل إنتهاء عمر المفوضية

بغداد – تمارا عبد الرزاق

اكدت لجنة الخبراء المكلفة بإختيار اعضاء لمفوضية الانتخابات تقديم طلب الى مجلس النواب للموافقة على المرشحين الجدد ، مشيرة الى ان السجال الذي حدث خلال الجلسات الماضية لايؤثر على اختيار الاعضاء .

فيما دعت الامم المتحدة البرلمان الى الاسراع بحسم موضوع المفوضية لإستمرار العملية الديمقراطية .

اجراء مقابلات

وقال عضو اللجنة جاسم محمد جعفر لـ (الزمان) امس ان (اللجنة سعت خلال المدة الماضية من اجل اختيار اعضاء المفوضية عن طريق المقابلات وتقويم السير الذاتية لهم حيث وصل عدد المتقدمين الى 4 الاف)، مشيرا الى (اختيار 11 مرشحا 9 منهم من المكون العربي واثنين من المكون الكردي). واضاف (طالبنا رئاسة البرلمان بالموافقة على هؤلاء الاعضاء وتسمية مجلس جديد للمفوضية قبل انتهاء عمر المجلس الحالي)، واوضح جعفر ان (السجال الذي حدث في الجلسة الماضية لا يؤثر على اختيار الاعضاء)، مؤكدا ان (جميع الذين تم اختيارهم غير تابعين لاحزاب).

واتهم رئيس الكتلة النيابية لائتلاف الوطنية كاظم الشمري بعض أعضاء اللجنة بالتلاعب والانحياز الطائفي والمحاصصي على حساب المهنية والاستقلالية. وقال الشمري في بيان امس ان (اللجنة التي تم تشكيلها لاختيار أعضاء مجلس المفوضية تحاول الالتفاف على مطالب الشعب في التغيير والإصلاح).

مبينا أن (بعض أعضاء اللجنة سعوا بشكل واضح لإقصاء المرشحين الكفوئين والتركيز على دفع بعض المرشحين المدعومين من أحزاب وكتل سياسية)على حد تعبيره. وأضاف ان (هناك أدلة تثبت التلاعب باستمارات التقويم وتغيير البعض منها)، لافتا الى أن (اللجنة مجرد واجهة شكلية لإعطاء المصداقية للمرشحين الذين ستفرزهم لكن الأسماء حسمت فعليا منذ مدة)

على حد تعبيره. واوضح الشمري ان (البرلمان حريص على الإصلاحات والتغيير فعليهم المضي وطرح مقترح انتداب القضاة والمقدم من قبلنا ليكون هناك شفافية واضحة بالانتخابات).

بقاء الوضع

محذرا من (بقاء الوضع على ما هو عليه فسيكون لنا موقف واضح للدفاع عن حقوق الشعب وعدم الانجرار خلف رغبات بعض الأطراف التي تأكدت من ونبذ الشارع لها وتحاول بشتى الطرق المحافظة على مكاسبها من خلال المجيء بمجلس مفوضين تابع لها لتزوير الانتخابات وسرقة أصوات الشعب) على حد زعمه.

فيما حثت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق يونامي مجلس النواب على التعجيل في إكمال اختيار مجلس المفوضية لإستمرار العملية الديمقراطية في العراق.

وقال بيان امس ان (بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق تحث البرلمان على التعجيل بإكمال اختيار مجلس جديد للمفوضين لضمان الانتقال السلس واستمرار العملية الديمقراطية في العراق)، مشيرة الى ان (بعض الأحكام الأساسية في قانون المفوضية تشترط بأن يكون اعضاء المفوضية من ذوي الاختصاص والخبرة والكفاءة مع مراعاة تمثيل النساء بالاضافة الى مراعاة ما يحقق التوازن في تمثيل مكونات الشعب).وشجع البيان مجلس النواب على (ضمان تمثيل المرأة والأقليات في مجلس المفوضين)، مبينا ان (تمثيل المرأة والأقليات يتماشى مع الأحكام الدستورية والانتخابية ذات الصلة ويتسق مع الالتزامات الدولية للعراق).

وتابع البيان أن (اختيار مجلس شامل للمفوضين لا يستجيب لتطلعات الملايين من العراقيين فحسب ، بل سيكون أيضا خطوة مهمة نحو إجراء انتخابات مقبلة شفافة ومقبولة).

مؤكدا ان (البعثة مستعدة لمواصلة تقديم المشورة والدعم التقنيين استنادا إلى تجارب عالمية مقارٍنة بشأن تلك المسائل المهمة).