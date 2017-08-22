الجيش العراقي يحرر مصفى نفط الكسك وأول حيين في تلعفر

وزير الدفاع الأمريكي يطلع على سير المعارك ضد داعش وآلاف المدنيين يفرون

الموصل – بغداد – الزمان

أعلنت قوات الحشد الشعبي العراقية الثلاثاء استعادة أول حيين داخل مدينة تلعفر، آخر أكبر معاقل تنظيم داعش في العراق.

وافاد البيان ان «اللوائين الحادي عشر والثاني بالحشد الشعبي حررا حي النور جنوب شرق تلعفر بالكامل» مضيفا ان «اللواء الحادي عشر وفرقة التدخل السريع وقطاعات الجيش العراقي تمكنوا من تحرير حي الكفاءبالكامل من سيطرة داعش الاجرامي». فيما اطلع وزير الدفاع الامريكي جيم ماتيس في اجتماعه مع حيدر العبادي رئيس الحكومة ببغداد على سير معركة تلعفر ووعد بتقديم الدعم العسكري والتجهيزات .وعن مسار المعركة،قال ماتيس إن «أيام داعش معدودة بالتأكيد، لكن الأمر لم ينته بعد ولن ينته قريبا».

وأضاف أن معركة الموصل «كلفت القوات العراقية أكثر من ستة آلاف جريح وأكثر من 1200 قتيل».

لكن رغم ذلك، استعادت تلك القوات الثقة بعدما فقدتها إثر انهيارها أمام داعش في الموصل العام 2014.

وشدد ماتيس على أن استعادة الموصل ما كانت لتحدث «من دون ثبات رئيس الوزراء العبادي في إعادة تشكيل هذا الجيش الذي كان مشتتا في العام 2014، الجيش الذي ورثه». و عاود داعش ارسال طائراته المسيرة تحمل صواريخ ضد القوات العراقية ، حيث اسقطت قوة لمكافحة الارهاب طائرة لداعش تحمل صاروخين امس .

وأعلن قائد عمليات قادمون ياتلعفر الفريق الركن عبد الامير يارالله ان قطعات فرقة المشاة 16 حررت قرى طشتية وتل السمن وسيطرت على تقاطع الكسك ومصفى نفط الكسك ورفعت العلم العراقي فيها.

و أعلن الحشد الشعبي, قتل اثنين من أخطر قناصي داعش بعملية مباغتة في حي الخضراء جنوب شرق تلعفر بعد ان حاولا عرقلة تقدم القطعات المتقدمة باتجاه مركز القضاء.

وأوضح الملازم أول بهاء المياحي، الضابط في الشرطة الاتحادية، في تصريح صحفي، أن «قوات خاصة من الرد السريع التابعة لوزارة الداخلية وبإسناد من الحشد الشعبي بدأت صباصح اليوم اقتحام المدخل الغربي لمركز قضاء تلعفر».

من جهته، قال الرائد ستار هادي، الضابط في الفرقة التاسعة بالجيش العراقي، إن «قطعات الفرقة المدرعة التاسعة وفرق من الحشد الشعبي، شرعت باقتحام حيي الجزيرة والمنتظر ضمن الأحياء الجنوبية الشرقية لمدينة تلعفر».

وأمس الإثنين، قال النقيب إيهاب صفوان الياسري، مسؤول وحدة القصف المدفعي في الفرقة السادسة عشر من الجيش العراقي، إن المدفعية والمستشارين الأمريكيين بدأوا بالمشاركة القتالية الفعلية ضد «داعش» على جبهة تلعفر، وذلكمن خلال المدفعية الثقيلة الذكية.

فيما فر الآلاف خلال يومين من مدينة تلعفر في شمال العراق منذ أن بدأت القوات العراقية معركة استعادتها من تنظيم داعش ولكن لا يزال آلاف عالقين فيها، وفق ما افادت

الأمم المتحدة الثلاثاء. وقالت المنظمة الدولية للهجرة أن فرقها «تستجيب لتدفق آلاف المدنيين الهاربين من تلعفر منذ بدء العملية العسكرية لاستعادة المدينة» الأحد.

بدأت معركة استعادة تلعفر، آخر اكبر معاقل التنظيم المتطرف في العراق، بعد اسبوعين من استعادة مدينة الموصل. ومنذ الجمعة، وصل أكثر من ثلاثة آلاف شخص إلى مركزي استقبال للحالات الطارئة أقامتهما المنظمة الدولية للهجرة ومعظمهم لا يحملون سوى بعض من ملابسهم.

وقالت المفوضية العليا لللاجئين التابعة للأمم المتحدة أنها استقبلت قرابة 1500 عائلة أو تسعة آلاف فرد من تلعفر في مخيم حمام العليل خلال الاسبوع المنصرم، وإنها تستعد لاستقبال نحو ثلاثين ألفا من سكان المدينة خلالالأيام المقبلة.

كان نحو 200 ألف يقيمون في تلعفر قبل سيطرة التنظيم المتطرف عليها