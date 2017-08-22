 ليبيا محور تفاهمات أمنية تعيد الدفء الى العلاقات المصرية الروسية

القاهرة – مصطفى عمارة

كشف مصدر امني رفيع المستوى فى تصريحات خاصة ان تفاهمات امنية جرت مؤخرا بين مصر وروسيا اعادت الدفء الى العلاقات المصريه الروسية مرة اخرى بعد توتر العلاقة بين البلدين عقب اسقاط الطائرة الروسية فى شرم الشيخ . واضاف المصدر ان تفاهما امنياً مصريا روسيا جرى فى الايام الاخيرة يتم بموجبه اعطاء دور اكبر لروسيا فى الملف الليبى من خلال قيام خبراء روس جرى فى الايام الاخيره يتم بموجبه اعطاء دور اكبر لروسيا فى الملف الليبى من خلال قيام خبراء روس بتنفيذ مهام داخل ليبيا بالتعاون مع مصر فضلا عن توريب الجيش الليبى ومده بانواع معينه من الاسلحه لمكافحة الارهاب فى المقابل تعهدت روسيا لمصر بان يكون لها دور اكبر فى سوريا خلال المرحله المقبله واكد المصدر ان هناك شبه اتفاق بين مصر وروسيا على عودة السياحه الروسيه قبل نهاية هذا العام عقب الاتفاق على بعض الترتيبات الامنيه التى تطالب لها روسيا لتأمين رحلاتها فضلا عن وصول خبراء روس لوضع الترتيبات النهائيه لبدء تشغيل مفاعل الضبعه النووى فى السياق ذاته اكدت نورهان الشيخ الخبيره فى الشئون الروسيه فى تصريحات خاصه انها تستبعد عودة السياحه الروسيه الى مصر قبل شهر مارس القادم لان الروس لم يتجاوزوا بعد عقدة الرئيس المصري الاسبق محمد انور السادات بعد ان قام بانهاء خدمة الخبراء الروس فى مصر قبل حرب اكتوبر عام 1973 .

من ناحية اخرى اكد عالم النانو تكنولوجى محمد النشائى انه يؤيد توجه مصر الى روسيا لاقامة المفاعل النووى نظرا لخبرتها فى هذا المجال كما ان المفاعل الروسي اقل تكلفه من البلدان الاخرى، الا انه اكد انه يمتلك مشروعا لانشاء مفاعل نووي من الطاقه الداكنة ويحلم باقامته فى مصر .