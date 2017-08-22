السجن 18 شهراً لنمسوي أدى التحية النازية

فيينا-أ ف ب- أصدرت محكمة نمسوية حكما بالسجن 18 عاما على مشجع لفريق رابيد فيينا لكرة القدم، لأدائه التحية النازية خلال مباراة في العام الماضي. وقام المشجع (39 عاما)، بأداء التحية خلال مباراة لفريقه أقيمت في آب/أغسطس 2016، وتم إصدار الحكم بحقه الاثنين، لكون ما قام به يخالف القوانين المحلية الصارمة التي تمنع أي تمجيد للنازية.

وقال المشجع خلال جلسة المحاكمة «لم أفكر كثيرا بالموضوع، لكن من الواضح انها لم تكن فكرة جيدة»، مشيرا الى انه كان قد شرب «بضع زجاجات من الجعة» قبل القيام بهذه الحركة. وغالبا ما تصدر أحكام مماثلة في النمسا، الا ان معظمها تكون مع وقف التنفيذ. لكن في هذه الحالة، تقرر تنفيذ الحكم نظرا لوجود سوابق في ملف المشجع، منها انه تمنى عيد ميلاد سعيدا لهتلر عام 2013، وذلك في منشور عبر صفحته على موقع «فيسبوك».

ويعد رابيد فيينا أبرز أندية كرة القدم في النمسا وأحرز لقب الدوري المحلي 32 مرة، الا ان مشجعيه، لاسيما المتعصبين منهم، يحظون بسمعة سيئة في أوساط اللعبة.