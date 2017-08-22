‎طبيب عراقي يشرح مشاكل تضخم غدة البروستاتا

بغداد – الزمان

قال الطبيب العراقي مناف الطائي ان ‏تضخم غدة البروستاتا يظهر في الفحوص عند كل شخص تقريبا تجاوز سن الخامسة والاربعين حيث يمكن ان يعاني من درجة معينة من تضخم البروستات . وتعتبر الاورام غير المؤذية التي تحدث في نسيج البروستات نتيجة طبيعية للتقدم في السن . والذي يحدث هو ان العُقد الغضروفية الصغيرة تنمو بصوره تدريجية ويغير تراكمها حجم الغدة ، قد لا يسبب هذا التغيير أية مشكلة حتى لو انتفخت الغدة بدرجة كبيرة نوعا ما فحجم الورم اذا كان غير خبيب لا سامح الله اقل اهمية من تماسك الانسجة ، تتصلب عند الرجال غدة البروستات وتفقد مرونتها بحيث لا تسمح بالتدفق الحر للبول من المثانه عبر الاحليل ومع ازدياد درجة تصلب الغدة والتسبب في تقلص الاحليل الذي تحيط به تتجه عضلات المثانه الى التعويض عن هذا التقلص بزيادة قوتها فتكون هذه القوة الاضافية كافية غالبا بزيادة قوتها فتكون هذه القوة القوة الاضافية كافية غالبا لابقاء مخرج الاحليل مفتوحا . ولا تحدث مشكلة خطيرة الا عندما تصبح عضلات المثانه عاجزه عن التغلب على المقاومة التي يسببها النسيج البروستاتي.

ولفت الطبيب الطائي الى اهم الاعراض الذي يشكو منها المريض :-

تتباين بدرجة كبيرة اعراض تضخم البروستات ولكن العارض المشترك في كافة الحالات هو ضعف تدفق البول فيشعر المريض عادة بحاجة الى التبول المتكرر واحيانا يسبب ايقاظ المريض من نومه عدة مرات بالليل.

هنا نرى المريض سوف يتبول سوى قطرات قليلة وقد يبالغ بالدفع في سبيل اخراج البول ولكنه يصعب عليه في البداية عملية التبول وهذا ما يلاحظ عليه جيدا في الصباح الباكر.

نرى المريض في بداية امره لا يشعر باي الم عند التبول ولا يظهر عليه اي انتفاخ او ورم سطحي لان غدة البروستات موجوده عميقا الى الاسفل فاذا تازمت لديه هذه الحالة سيخرج مع البول دما ( البول الدموي)

مدى الخطورة :-

اذا ترك هذا التضخم على حاله دون مراجعة الطبيب المختص لعلاج هذه الحالة من المحتمل تبدا لدينا مرحلة جديدة وهي مرحلة تقيح هذه الغدة مع حدوث اعراض اخرى لم نكن نشاهدها على المريض في البداية اهمها وجود الم بشده نتيجة تقيح الغدة فيستمر هذا التقيح بالانسياب الى الاحليل عندها تصبح التهابات شديدة بالجهاز البولي

العلاجات البديلة وهي لا تغني من مراجعة الطبيب المختص

– تناول زيت الملفوف هو مفيد حيث يخفف الالم الصادر من البروستات فهو نافع في البداية اما اذا كانت الحالة متطوره فلايجدي نفعا

– تناول زيت البرجموت الذي يعمل الى استخراج التقيحات الموجوده في الجهاز البولي.