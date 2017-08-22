‎الإنذار الأخير من الأطباء الى نادية لطفي

‎القاهرة– الزمان

‎بعد المشاكل الصحية التي تعرضت لها الفنانة المصرية المعتزلة لكبر سنها نادية لطفي تلقت الفنانة أمرا مباشرا من أطبائها بعدم التدخين. ‎نادية تعد واحدة من أكثر الفنانات الشرهات للتدخين، ورغم كبر سنها إلا أنها لم تستطع أن تتخلص من هذه العادة السيئة التي لازمتها لسنوات، ولكن حذرها الأطباء مؤخرا من التدخين الذي يسببمشاكل للرئة. ‎يُذكر أن نادية لطفي دخلت مستشفى المعادي العسكري ومكثت فيها لشهور بعد تعرضها لنزيف نتيجة تناولها دواء خاطئ، بينما تعرضت بعد ذلك لمشاكل صحية عديدة. ‎وقال الاطباء انه التحذير الاخير لنادية لطفى واذا كسرته ستنهي حياتها .