أستراليا تبحث عن اسم لـكوالا بيضاء نادرة

ملبورن (أستراليا) -الأناضول : يبحث مسؤولو حديقة حيوانات سونشينا كواست في ولاية كونزلاند الأسترالية عن اسم مناسب لكوالا بيضاء ولدت في يناير/كانون الثاني 2017. ونشر مسؤولو الحديقة، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، صورا للكوالا الصغيرة، وهي على ظهر أمها «تيا»، ونالت الصور إعجاب الآلاف من المتابعين خلال ساعات معدودة. وطلب المسؤولون من المعجبين إبداء رأيهم في انتقاء اسم مناسب للكوالا الأبيض النادرة الوجود. واقترح المعجبون عدة أسماء منها، «ندفة الثلج»، و»لؤلؤة»، و»ساندي»، و»شيلا»، و»بينجي»، فيما قال المسؤولون إنهم سيعلنون عن الاسم الذي وقع الاختيار عليه في أقرب وقت ممكن. والكوالا عادة ما يكون لونها رمادي، لكن اللون الأبيض للكوالا الصغيرة، التي ولدت في حديقة سونشينا كواست، ناجم عن الجينات المتنحية الموجودة لدى الأم «تيا».