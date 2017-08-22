مصدر: ماتيس يستخدم التعاون التسليحي مع البيشمركة ورقة ضغط على البارزاني

وزير الدفاع الأمريكي يؤكد التمسك بوحدة العراق ورفض إستفتاء كردستان

بغداد – عبد اللطيف الموسوي

أكد وزير الدفاع الامريكي جيمس ماتيس خلال زيارته غير المعلنة لبغداد امس دعم بلاده لوحدة العراق ورفض اي اجراء يمكن ان يؤدي لتقسيمه ، فيما ترددت انباء عن احتمال استخدام ماتيس مذكرة التفاهم العسكرية الموقعة مع كردستان لتزويد البيشمركة بالسلاح ورقة ضغط لثني الاقليم عن عزمه اجراء استفتاء تقرير المصير . ونقل بيان لمكتب رئيس الوزراء حيدر العبادي عن ماتيس تأكيده لدى لقائه والوفد المرافق له أن (الولايات المتحدة الامريكية تدعم الحفاظ على وحدة العراق وترفض اي اجراء يهدف لتقسيمه وزعزعة استقراره)، مجدداً (دعم بلاده للعراق في حربه ضد الارهاب والاشادة بالانتصارات المتحققة). وبحث الجانبان (تعزيز التعاون بين البلدين في المجال العسكري والتدريب والتسليح، اضافة الى الحرب على الارهاب والانتصارات التي تحققها القوات العراقية على عصابات داعش الارهابية) . وتاتي زيارة ماتيس إلى بغداد وهي الثانية له منذ توليه منصبه ، بعد يومين من انطلاق معركة تحرير تلعفر. وكان الوزير الامريكي قد التقى اول امس الاثنين بالعاهل الأردني عبد الله الثاني في عمان، وبحث الجانبان التعاون العسكري والدفاعي بين البلدين، والأوضاع الراهنة في الشرق الأوسط، والتطورات في العراق وسوريا. بدوره، اكد وزير الدفاع عرفان محمود الحيالي لنظيره الامريكي زوال ما تبقى من داعش قريباً . وبحسب بيان للوزارة فقد شكر الحيالي ماتيس على (جهوده في هذه المرحلة الحساسة التي يمر بها العراق)، واوضح ان ( سبب تأخر المعركة هم المدنيون، لأن داعش يستعملهم دروعاً بشرية، ونحن نحرص الحرص التام على سلامة أي مدني يوجد داخل أو قريباً من ارض المعركة)، مؤكداً ان (داعش في حساباتنا العسكرية قد انتهى، ولم يتبقَ سوى شراذم منه سيتم القضاء عليهم في المعارك القادمة).من جهته، قال ماتيس ان لقاءه مع العبادي كان (مثمراً)، ووصف قيادة رئيس وزراء العراق بأنها (قيادة حكيمة). وكان ماتيس قد اكد أنه يريد المساعدة في أن يبقى تركيز العراق منصبًا على دحر داعش. وقال لصحفيين قبل الزيارة إن (تركيزنا حاليا هو على إلحاق الهزيمة بداعش داخل العراق، وإعادة فرض السيادة العراقية ووحدة الأراضي). وبشأن مسار المواجهة مع داعش، قال إن (أيام داعش معدودة بالتأكيد، لكن الأمر لم ينته بعد ولن ينتهي قريبا). وأضاف أن معركة الموصل (كلفت القوات العراقية أكثر من ستة آلاف جريح وأكثر من 1200 قتيل). وشدد على أن استعادة الموصل ما كانت لتحدث (من دون ثبات العبادي في إعادة تشكيل الجيش الذي ورثه ، والذي كان مشتتا في العام . (2014وتابع أن (المحادثات ستتركز حيال المسار المستقبلي، بما في ذلك كيفية الحفاظ على العراق من انقسام سياسي جديد أو الانغماس أكثر بالتأثير الإيراني، بعد سنوات من الاتحاد في محاربة داعش). وعن اهمية الدعم الامريكي، قال المتخصص بالشؤون الأمنية الشرق أوسطية في مركز (الأمن الأمريكي الجديد) في واشنطن نيكولاس هيراس، إنه (ما زال يتعين تثبيت هذا الدعم، وستكون هناك مقاومة من الفصائل الشيعية والإيرانيين). واضاف إن (الوزير ماتيس سيركز كثيرا على مسلك للولايات المتحدة لتحافظ على وجودها في العراق لمواصلة تدريب قوات الأمن العراقية) وتجنب بروز خليفة لتنظيم داعش.

وهناك مشكلة رئيسة تتعلق بتوجه كردستان إلى إجراء استفتاء على استقلال الإقليم في 25 ايلول المقبل، وهو ما تعارضه الولايات المتحدة بشدة خشية أن يقوض هذا الامر العبادي سياسيا ويشتت التركيز عن محاربة داعش. وعن ذلك، قال المبعوث الأمريكي الخاص لقوات التحالف ضد داعش بريت ماكغورك الذي يرافق ماتيس في زيارته إن (الاستفتاء في هذا الوقت سيكون كارثيا للحملة ضد داعش). وأضاف (ليست الولايات المتحدة وحدها، كل عضو في التحالف يعتقد أن هذا الوقت ليس مناسباً لإجراء هذا الاستفتاء). ولفت ماكغورك إلى أن التقدم الأولي على مشارف تلعفر (يسير على ما يرام)، حيث تم تطهير 235 كيلومترا مربعا خلال الساعات الأربع والعشرين الأولى. وتابع (ستكون معركة صعبة جدا)، لكنه لفت إلى أن القوات العراقية والأمريكية (تتحرك بشكل أسرع وأكثر فعالية وكفاءة)، وذلك يعود جزئيا إلى أن ترامب أعطى ماتيس مزيدا من الصلاحيات لاتخاذ قرار بشأن التكتيكات والموارد اللازمة. وقال ماتيس الذي ستستمر جولته خمسة أيام وتشمل بالاضافة الى الأردن والعراق كلاً من وتركيا وأوكرانيا، أنه سيناقش أيضا مسألة إعادة الإعمار وعودة مئات الآلاف من العراقيين الذين نزحوا قسريا من منازلهم ومدنهم بسبب المعارك، وخصوصا في الموصل. وأضاف أن (الأمر لن يتم بين ليلة وضحاها، ستكون هناك مساعدة كبيرة لهم للمضي قدما). غير أن هيراس رأى أن (ماتيس الذي نال ثقة راسخة بين العراقيين، يحتاج إلى أن يساعد العبادي في بناء سلطته كمعتدل بعد الحرب، مع اقتراب الانتخابات المرتقبة العام المقبل). وفي وقت لاحق من يوم امس ، التقى ماتيس برئيس اقليم كردستان مسعود البارزاني في اربيل التي وصل اليها قادمًا من بغداد. واوضح مصدر كردي أن مباحثات ماتيس مع البارزاني وكبار المسؤولين في الاقليم تتمحور حول ملف الاستفتاء والحرب ضد داعش. ويسعى ماتيس الى اقناع البارزاني بإلغاء الاستفتاء. وكان ماتيس قد وصل إلى مطار أربيل حيث كان في استقباله نائب رئيس حكومة الإقليم قوباد الطالباني ورئيس ديوان رئاسة الاقليم فؤاد حسين ووزير الداخلية كريم شنكالي ومسؤول العلافات الخارجية بحكومة الاقليم فلاح مصطفى. وفي العام الماضي وقعت وزارة الدفاع الأمريكية مذكرة التفاهم مع قوات البيشمركة لتزويدها بأسلحة وعتاد بمئات ملايين الدولارات.وينتهي اجل مذكرة التفاهم قريبا.وبحسب مصدر فأن(ماتيس قد يستخدم مذكرة التفاهم ورقة مساومة).واكد مسؤول أمريكي في وقت سابق أن ماتيس سيطلب من البارزاني الغاء فكرة الاستفتاء، من دون الادلاء بتفاصيل. وفي اطار الحراك الديبلوماسي ايضاً، يقوم وزيرا خارجية تركيا وفلسطين بزيارة العراق اليومً الأربعاء.ودعا بيان لوزارة الخارجية وسائل الاعلام لحضور مؤتمرين صحفيين لوزيرها إبراهيم الجعفري مع نظيره التركي مولود جاويش أوغلو والفلسطيني رياض المالكي كلا على حدة.وأوضح البيان ان (موعد المؤتمر مع وزير خارجية تركيا سيكون في الساعة التاسعة صباحا وموعد المؤتمر مع وزير خارجية فلسطين سيكون في الساعة 12 ظهراً).