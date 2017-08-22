تأجيل التصويت على قانون إنتخابات المحافظات بعد عيد الأضحى

بغداد – قصي منذر

ارجأ مجلس النواب جلسته الى ما بعد عطلة عيد الاضحى بعد احالة ملف سحب تواقيع النواب من الاستجوابات الى القضاء. وقال النائب حسن توران لـ (الزمان) امس ان (البرلمان انجز برئاسة سليم الجبوري قراءة قانوني تصديق إتفاقية تسريع التعاون في المجال الأقتصادي وشؤون الطاقة بين العراق وكوريا والتعديل الاول لهيئة الاشراف القضائي رقم 29 لسنة (2016، لافتا الى (احالة ملف ادعاءات النائبة هدى سجاد بشأن سحب النواب تواقيعهم من الاستجوبات الى القضاء)، وتابع انه (تقرر رفع الجلسة الى ما بعد عطلة العيد). وأهاب الجبوري باعضاء لجنة الخبراء بأخذ جميع الملاحظات والشروط المطلوبة ضمن الاليات الموضوعية لتقديم المرشحين لمفوضية الانتخابات .وقال الجبوري خلال الجلسة على (اللجنة أخذ جميع الملاحظات والشروط المطلوبة ضمن الاليات الموضوعية لتقديم المرشحين لمفوضية الانتخابات من أجل منح الثقة لهم من قبل البرلمان)، مشيرا الى (درج تقرير اللجنة على جدول اعمال الجلسة المقبلة)، داعيا (اللجنة النيابية التحقيقية المشتركة الى احالة ملف تصريحات سجاد بشان سحب النواب لتواقيع الاستجواب بكل تفاصيله الى القضاء)، واعلن الجبوري عن (توجه البرلمان باحالة كل اتهام او اخبار او اعتداء من شانه ان يثبت جناية وكل شكوى تقدم مع الادلة الى القضاء). وتوقع نائب رئيس كتلة حركة تغيير النيابية امين بكر تأجيل التصويت على قانون انتخابات المحافظات الى مابعد عطلة العيد، مشيرا الى ان الخلافات مازالت مستمرة بشأن المادة 37 المتعلقة بانتخابات محافظة كركوك. وقال بكر في تصريح امس ان (هناك بعض النقاط الخلافية التي لم تحسم بشكل نهائي في القانون بسبب اصرار ممثلي المكونين التركماني والعربي للمحافظة على شروطهم ومطالبهم)، مبينا ان (القانون معقد وصعب وبحاجة الى حوارات بشأن المادة 37 الخاصة بالمحافظة)، واضاف ان (الحوارات ستستمر خلال المرحلة المقبلة بشكل مكثف ونسعى جاهدين لاجراء الانتخابات في المحافظة اسوة بالمحافظات الاخرى دون استثناء)، لافتا الى (تأجيل التصويت على القانون الى مابعد عطلة العيد). وحذر النائب عن محافظة البصرة عبد السلام المالكي من ان استمرار الحكومة المركزية بإهمال المحافظة ستكون له تبعات سلبية قد تخرج عن السيطرة. ودعا المالكي في تصريح امس رئيس الوزراء حيدر العبادي الى (عقد اجتماع مجلس الوزراء المقبل في المحافظة لمتابعه احتياجاتها والنهوض بواقعها الخدمي بالاضافة الى ضرورة إطلاق حصة البترو دولار لاعمار المحافظة بدلا من الطعن لدى المحكمة الاتحادية)، وطالب المالكي بـ (توفير الأمن للمحافظة وبعدها متابعة احتياجاتها من الخدمات وتفعيل المشاريع الستراتجية المعطلة)، لافتا الى أن (المحافظة تعيش فراغا لعدم وجود محافظ ورئيس لمجلس محافظتها وكان الأولى فرض حالة طوارئ فيها نتيجة لتلك الظروف)، محذرا من ان (استمرار الحكومة الاتحادية بإهمال المحافظة ستكون له تبعات سلبية قد تخرج عن السيطرة) على حد قوله.