السيستاني يعلن الأربعاء مكملاً لذي القعدة

الوقف السّني لـ (الزمان):

اليوم غرة ذي الحجة

النجف – سعدون الجابري

اعلن ديوان الوقف السني ان غرة شهر ذي الحجة ستكون اليوم الاربعاء ، فيما قال مكتب المرجع الديني علي السيستاني ان اليوم الاربعاء سيكون مكملاً لشهر ذي القعدة. وقال مصدر في الوقف لـ(الزمان) امس ان (اليوم الاربعاء المصادف الثالث والعشرين من شهر آب من عام 2017 ميلادي هو غرة شهر ذي الحجة من الســــــنة الهجرية 1438 )، مضيفًا ان(الوقوف بعرفة سيكون يوم الخميس المصــادف 31 من آب الجاري لتكون الجمعة الاول من ايلول المقبل اول ايام عيد الاضحى). من جهته، اعلن مكتب السستاني ان اليوم الاربعاء مكمل لشهر ذي القعدة وغدا الخميس هو اول ايام ذي الحجة . وتعذرت رؤية هلال شهر ذي الحجة مساء اول امس الاثنين في مناطق عدة من السعودية.وكانت لجان الترائي قد خرجت لتحري رؤية الهلال استجابة لطلب المحكمة العليا في السعودية التي دعت إلى تحرّي رؤية هلال شهر ذي الحجة مساء الاثنين وقالت إن لم يُرَ فيُتحرّى مساء الثلاثاء بحسب تقويم مكة.وبهذا سيكون الأربعاء هو أول أيام شهر ذي الحجة وتحل وقفة عرفة يوم التاسع من ذي الحجة الموافق يوم الخميس 31 من الشهر الجاري.