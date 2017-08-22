الزوراء يتوّج بلقب كأس العراق بهدف قاتل على حساب نفط الوسط

بغداد – قصي حسن

توج فريق نادي الزوراء بلقب كأس العراق 2017 بكرة القدم بعد فوزه امس الثلاثاء على فريق نفط الوسط بهدف دون مقابل في اللقاء النهائي الذي جرى على ملعب الصناعة واداره الحكم الدولي مهند قاسم.

واحتاج الزوراء الى الدقيقة 93 حتى يطلق العنان لافراح جماهيره التي تراقصت واطربت مع هدف الفوز الذي احرزه مهاجم الفريق البديل علاء عبد الزهرة مستـــغلا الكرة المرتدة من حارس نفط الوسط جلال حسن بعد تسديدة حسن جويد من ركلة حرة قرب منطقة الجزاء.

وجاءت المباراة متكافئة مع ارجحية نسبية لنفط الوسط الذي سنحت للاعبيه فرص كان يمكن ان تترجم وتغير النتيجة وتنقل الكـــاس الى محافظة النجف في ختـــــــام الموسم الكروي 2016- .2017

وقدم رئيس اتحاد الكرة عبد الخالق مسعود الكأس الى كابتن فريق الزوراء حيدر عبد الامير وسط فرحة اللاعبين والاجهزة الفنية والادارية وجماهير النوارس التي ملئت المدرجات وتغنت بالفوز واللقب الجديد الذي حمل الرقم .15

وكان الزوراء قد تأهل الى المباراة النهائية بعد فوزه على فريق امانة بغداد في مباراة الدور شبه النهائي بثلاثة اهداف لهدف، بينما تأهل نفط الوسط على حساب الميناء بفاريق الركلات الترجيحية 4-3.