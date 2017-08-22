قراءة متأنية بشأن مشاركة الفرق خلال سباق الممتاز

النفط يستخدم العناصر الواعدة ويتألق في الأداء والنتيجة

الناصرية – باسم الركابي

افضل ما قامت به ادارة نادي النفط الاسبوع الحالي تجديد تعاقدها مع مدرب الفريق حسن احمد ومجموعة اللاعبين بعد موسم ناجح بكل ما تعنيه الكلمة بعدما استخدم المدرب العناصر الشبابية الواعدة والاعتماد عليها ليقدم الفريق في الوضع الفني وفي كل جوانب المشاركة التي تحسب له واللاعبين وادارة النادي بعدما سعى الجميع في قيادته وطرحه منافسا فرض نفسه من خلال تحقيق النتائج المهمة وبقي منافسا خاض مبارياته بحماس وهو يتطلع لتحقيق حلم اللقب الاول قبل ان تذهب في الجولات الاخيرة من المسابقة التي استمر فيها رافعا راية التحدي لأقرانه دون استثناء وفي شعور جيد من خلال الايمان بقدرات اللاعبين وعطائهم الثر وفي علاقة اخذت تتوطد من فترة لأخرى

ومثل الفريق تحولا في التشكيلة وانطلق بحماس وقوة ولعب مباريات مهمة بعدما نجح المدرب في بناء فريق متكامل من خلال الارتقاء بأداء اللاعبين الذين قدموا مستويات متطورة تمثلت في تحقيق النتائج والتحسن مع مرور الايام والسعي وراء اللقب في موسم مهم يفتخر به الفريق والكرة العراقية بعد الخروج من العمل التقليدي في انتداب اللاعبين الجاهزين ومن اسماء اكثر ما تكون عالة على الفريق فيما اختط احم منهجا عن البقية وحقق المشاركة المطلوبة

تاريخ المسابقة

دخل فريق نادي النفط تاريخ مسابقة الدوري الممتاز بكرة القدم بقوة ومن اوسع ابوابها بعدما نجح في الحصول على موقع الوصيف في الموسم الاخير الذي انتهى قبل ايام بتتويج فريق القوة الجوية باللقب في افضل مشاركة لايختلف عليها اهل الكرة بعدما قدم نفسه بأفضل تعامل مع المباريات بحرص وتركيز وجدية وحماس اللاعبين

وبقي وحده من يتخذ قرارات النتائج ويحدد مسار المشاركة التي نجح فيها بعدما انطلق في النجاحات من بداية المسابقة التي شكلت تحولا من خلال القوة الهجومية التي يمتلكها ومجموع اللاعبين الذين مثلوه وقدموا مستويات مهمة وعالية من حيث الاداء ونوعيته وحالة الانسجام التي قادة الفريق الى ان يبقى في الصدارة نحو 25 جولة وبقي في المقدمة في وضع لافت ولم يقدر اي من بقية لفرق النيل منه واستمر مثابرا وقويا ومثيرا من حيث الاداء والنتائج رغم المطاردة الشديدة من بقية الفرق والتربص به للإطاحة به.

بداية قوية

وشكلت البداية القوية نقطة الانطلاق الحقيقية ونجح في تدوين النتائج وجمع النقاط وتعزيز الرصيد الذي ارتكز عليه وشكل الاستقرار والحماية للمهمة التي واصل السير فيها بجدية وتحقيق منافع كبيرة في دائرة الصراع امام مطاردة الفرق البقية ومحاولات الاطاحة بكتيبة حسن احمد التي امسكت بزمام الأمور بقوة واختارت طريق النجاحات بنفسها من خلال رفع مستوى الاداء عبر حالة الانسجام ونوعية اللعب التي طغت على عمل الفريق ورفع شعار الكل يخدم لكل

وشاهد المتابع لمسيرة الدوري الماراثونية حقيقة النفط التي اختلف بها عن بقية مشاركاته السابقة في كل التفاصيل وسط اهتمام المراقبين في ان يظهر فريق منظم يتقدم ويتصدر ويخرج من سيطرة الفرق الجماهيرية التي استمرت من على المشهد الكروي وتتقاسم البطولات وتتوزع بين المواقع المفضلة حتى اقتصرت المشاركات الخارجية عليها لأسباب معروفة قبل ان يتصدى النفط للمهمة بقوة أمام تحقيق حلم الحصول على لقب الدوري بعد مواصلة العمل من خلال اطراف الفريق والتعاون في بينها عبر فترات البطولة ومواجهة المباريات باهتمام

وبقي الفريق يبحث عن الانجاز بعدما واصل الفريق تقدمه والتعبير عن قوته ورغبته لكنه لم يكون صاحب القرار في تحديد ملامح المهمة في ظل التقدم الذي حققه والمستوى الذي قدمه والنتائج المميزة وصدارة الترتيب مع تطور العروض ذهابا وايابا والبقاء معتليا صدارة الترتيب بعدما اظهر اللاعبين تفوقا واضحا بحثا عن اللقب الاول.

منافس قوي

واستمر منافسا قويا بعدما خطف الصدارة من نفط الوسط وكذلك من الشرطة والزوراء بشكل اثار حفيظة الفرق القوية بعدما بقي النفط مسيطرا فى اجواء المنافسة عبر تحقيق النتائج الجيدة ما جعله تحت انظار المتابعين ووسائل الاعلام من دون توقف حتى البعض راح يمنح الفريق اللقب في ظل الاجواء القائمة والاستمرار في التقدم وتوسيع الفارق مع ملاحقيه وفي بعض الفترات توسيع الفجوة امام اخفاقات الفرق الملاحقة والمشاكل التي ترافقها منها الفنية ممثلة في تغير المدربين ومنها قامت بتغير من اثنين الى ثلاثة مدربينا اضافة الى المشاكل المالية لتي شهدت انعكاسا كبيرا على الفرق لكننا لم نسمع من شكوى في اعقاب المرور في المنافسة بشكل متوازن واستمر في نسج النتائج ويوجه رسالة التحدي لأقرانه وكان لسان حاله يقول علينا مواصلة التقدم للأمام والمضي قدما في نجاحاتنا وانتظرونا

نقطة التحول

اتجهت الانظار صوب الفريق كونه احد المرشحين لاحراز اللقب ويعمل على فك ارتباطه من الفرق الكبيرة كما حصل في العقد الاخير عندما ظهر فريق اربيل وبعده دهوك وقبل عامين تصدر المشهد فريق الوسط الذي يكون قد لعب امس نهائي الكاس امام رغبة نقل الكاس الى لنجف وخارج بغداد وان حصل فهو لأول مرة

والحديث يخص فريق النفط نقطة التحول في مسابقة الدوري الذي انتهى قبل ان يتم بتتويج الجوية باللقب الذي فقده النفط إلى ما قبل اربع جولات على نهاية الدوري عندما خسر من القوة الجوية في الجولة 32 من لدوري وهي الخسار الثانية للفريق من مجموع ثلاث خسارات الاولى كانت من الميناء البصري

واثرت خسارة النفط الوحيدة في المرحلة الثانيةمن الجوية التي جاءت بغير وقتها وتركت اثارها السلبية على مهمة الفريق وتوجهاته في الصراع على اللقب بعدما قلص الفارق الى ثلاث نقاط قبل ان يتعثر النفط مرة اخرى ه عندما عاد بتعادل اشبه بالخسارة من ملعب كربلاء ليخسر خمس نقاط من مباراتين بعد مسيرة مهمة تألق فيها ونجح قبل ان يتراجع الى الموقع الثالث الى ما قبل الجولة الاخيرة قبل ان يسعف الامور في الجولة الاخيرة عندما خسر الشرطة في البصرة مع الميناء قبل ان يتمكن لنفط من الفوز على الامانة لينهي الموسم في موقع لوصيف على بعد اربع نقاط من البطل الجوية.

ولعب النفط 36 مباراة حقق الفوز 22 والتعادل في 11وخسارة 3 وسجل 61 هدفا كثاني افضل قوة هجومية في نفس الوقت ظهر كأفضل قوة دفاعية بعدما تلقت شباكه 17 هدفا وجمع 77 نقطة اي يمتلك الفرق مقومات اللعب والمنافسة افضل بالكثير من الفرق قل ان فرض العديد من الاسماء نفسها على المنتخبات الوطنية المختلفة في اسماء اكدت حضورا واضحا قدمت مجهودات كبيرة للفريق الذي قدم موسما استثنائيا يشار له بتقدير كما يشار بذلك للاعبين الذين استمروا في لعطاء الكبير واللعب بمستوى متوازن.

عوامل النجاح

من عوامل تقدم الفريق الى المرتبة المذكورة التي هي الافضل عبر كل المشاركات تقف جملة اسباب منها

الاعتماد على اللاعبين الشباب الواعد وفي اعمار متقاربة وفي مستويات متشابه ما جعلهم يتسابقون ويقدمون العطاء ومن اجل اثبات الجدارة لأخذ المكان في التشكيلة ما صعد من قوة الفريق في اللعب وتسير الامور بالشكل الافضل

وجود المدرب حسن احمد الذي استمر يرفع شعار العمل مع اللاعبين الشباب واكثر ما يهتم بانتداب هؤلاء اللاعبين الشباب وليس على الاسماء واتاحة فرصة اللعب لكل من يقدم الاداء ليجد نفسه في اللعب اساسي وهو ما نجح به المدرب وشكل اللاعبين اضافة فنية عالية وعامل مهم في تعزيز خطوط الفريق من خلال وجود الأسلحة الهجومية والدفاعية وترابط خطوط النفط بشكل واضح وشاهدنا فريقا منظما وشابا يلعب كرة قدم حديثة وبقي عازما على الحصول على اللقب لكن هذا حال كرة القدم لا تعترف باي فريق واي عنوان مع ان النفط فرض احترامه ولازال الحديث عن ما قدمه من جهود ونتائج ووجود نفس اللاعبين للموسم التالي انعكس على مسار الامور وعزز من وحدة الفريق ورفع مستوى الامور وهذا احداهم العوامل اتي امنت النتائج والموقع

حالة الاستقرار التدريبي من خلال عمل المدرب لموسمين متتالين وهو يحدث لأول مرة في دائرة الفريق الذي بقي لتلك المواسم ينتدب اكثر من مدرب ولم يقدر على تحقيق الموقع المطلوب .تامين مستلزمات المشاركة الادارية والفنية من قبل الادارة ودفع مستحقات اللاعبين فيما يتعلق بالرواتب والعقود حتى لم نسمع شكوى وما شابه ذلك من اي لاعب وهذا بدوره عزز من مسيرة الامور لتي انعكست على المهمة بعدما وضع حدا لمسيرة المشاركات المتعثرة والمشاكل التدريبية لتي تشهد اليوم استقرارا لافتا وهذا يعود بفضل النتائج التي حققها.

مترابط الصفوف

ظهور الفريق مترابط الصفوف ونجح المدرب في ايجاد البدائل والمرور في المباريات بالطريقة التي كان يحددها عبر الاستحواذ على الكرة ونجح المدرب في استغلال قدرات اللاعبين مواصلة عشاق الكرة والدوري في متابعة الفريق وكذلك وسائل الاعلام التي منحت الفريق الثقة الكبيرة في ان يستمر في تحقيق مشروعه ممثلا في احراز اللقب قبل ان ينهي الموسم في الموقع الثاني وهو عمل مهمم ولأيمكن لاي منصف ان يقلل من شانه قبل ان تأتي كلمة الوفاء من الادارة عندما جددت تعاقدها مع نفس المدرب في خطوة مهمة للحفاظ على تركيبة الفريق من خلال استمرار نفس المدرب الذي عكس الفريق بأفضل احواله

ومؤكد ان تجديد ثقة الادة بالمدرب يأتي في اعقاب نجاحه في المهمة التي تأمل الادارة في تاتي افضل في قادم المشاركات عندما سيشارك النفط في اول مهمة خارجية حيث بطولة الاتحاد الاسيويوفي الوقت الذي نرفع فيه القبعة للمدرب حسن احمد لجهوده المميزة ونجاحه بتفوق في تقديم هؤلاء اللاعبين والاسماء الجميلة لكن ما يعاب على احمد تصريحاته النارية في بعض الاحيان الغير مسوغة احتجاجا على بعض قرارات الحكام وفيما يتعلق بتصرفات الفريق الاخر وما سبتت له من احراجات.