الدورة التدريبية الآسيوية فئة A تنطلق اليوم

بغداد – الزمان

تنطلق الدورة التدريبية الآسيوية بكرة القدم فئة …Aî اليوم الأربعاء, في المدرسة التخصصية لملعب الشعب الدولي.

وقال مدير الدورة عادل القصاب إن …الدورة الآسيوية ستبدأ اليوم الأربعاء, وبإشراف محاضرين أكفاء وتعتبر من الفرص المهمة للزج فيها ومعرفة الطرق الحديثة في مجال التدريبî.

وأضاف القصاب, أن …المدربين يحتاجون إلى الكثير من المعرفة والمسار الصحيح الذي يستند على أسس مهنية وعلمية لتطويرهم مهارياً وذهنياً وفنياًî.

وأوضح, أن …الدورات تعتبر في غاية الأهمية بالنسبة للمدربينî, مبيناً أنه …بعد رفع الحظر عن إقامة الدورات في بغداد وبقية المحافظات شهدت إقبالاً من المدربين بعد ان كانت تجرى خارج العراقî.

يشار ان دورة تدريبية آسيوية من فئة …Bî اختتمت, اليوم, في بغداد بكرة القدم وبمشاركة 24 مدرباً. انتهى