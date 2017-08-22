إتحاد الكرة يحدد منتصف تشرين الثاني لإنطلاق الدوري

بغداد – الزمان

صادق الاتحاد المركزي لكرة القدم, اول امس الاثنين, على التعاقد مع المدرب باسم قاسم لقيادة المنتخب الوطني لمدة عام واحد ابتداءً من انتهاء التصفيات المونديالية.

وقال مصدر في اتحاد الكرة إن الاتحاد المركزي لكرة القدم, اتخذ اول امس الاثنين, عدة قرارات جديدة لتنظيم المنتخب والدوري وغيرها من القرارات التي تخدم الكرة العراقية.

وأضاف أن الاتحاد اتخذ عدة قرارات منها المصادقة على التعاقد مع المدرب باسم قاسم لقيادة المنتخب الوطني لمدة عام واحد يبدأ من انتهاء التصفيات المونديالية.

وأوضح المراسل أن الاتحاد صادق أيضا على قرارات اللجنة المشكلة للنظر بعقـــــــــود اللاعبين للموسم المقبل حيث تم تحديد المبلغ الاعلى للتعاقد مع اللاعب المحلي وهو 150 مليون دينار على ان يكون لموسمين متتاليين وستتم المصادقة في مقر الاتحاد بناء على الالية الجديدة.

وأشار إلى المصادقة على قرار لجنة المسابقات بتحديد الخامس عشر من شهر تـــــشرين الثاني المقبل موعدا لانطلاق دوري الموسم المقبل وفق نظام المجموعتين على ان يتم تحديد عدد المشاركين بعد اتضاح الصورة النهائية للتراخيص الاسيوية.