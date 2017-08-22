مارسيال يحسم مستقبله ويتغزّل في بوغبا

{ لندن – وكالات: أشاد الفرنسي أنطوني مارسيال، جناح مانشستر يونايتد الإنجليزي، بمواطنه بول بوجبا، متوسط ميدان الشياطين الحمر. وقال مارسيال في تصريحات للموقع الرسمي لمانشستر يونايتد بوجبا لاعب رائع ويمتلك قدرات مميزة في خط الوسط، استطيع القول أنه أفضل لاعب وسط في العالم. وتابع على المستوى الإنساني أيضا يظل بوجبا شخص رائع وأحب التعامل معه، فهو إنسان مرح وصديق جيد ولم يتغير أبدا منذ عرفته في الماضي. وتابع مارسيال ما يميز بول بوجبا أنه صغير السن ويبحث دائما عن التطور والتحسن، ولديه مساحة كبيرة لفعل ذلك، ولو استمر هكذا أتوقع حصوله على الكرة الذهبية خلال الخمس سنوات المقبلة. واختتم أنا مستمر في مانشستر يونايتد ولن أرحل، أتمنى حصد المزيد من البطولات في مسرح الأحلام، كما أرغب في حمل لقب كأس العالم مع فرنسا رفقة بوجبا. وذكرت تقارير صحفية، رغبة نادي موناكو الفرنسي استعادة مارسيال، كما يهتم توتنهام الإنجليزي بالحصول على خدماته.