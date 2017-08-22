مجلس ديالى يعلن تخصيص نصف مليار دينار لكمرك الصفرة

خبير لـ (الزمان) : تغيير سعر القياس لخام البصرة يحقق الأرباح

بغداد- شيماء عادل

ديالى ــ سلام عبد الشمري

اكد الخبير النفطي حمزة الجواهري ان خطوة تغيير سعر القياس لخام البصرة الى بورصة دبي للطاقــــــة تعد مهمة لتحقيق الارباح . وقال الجواهري لـ (الزمان) امس ان (الدول المنتجة للنفط يجب ان تكون لديها اشارة ومعيار تستند عليها الاسعارفأن اسعار نفط الاشارة نستطيع التحكم به وفق دراسات ولاسيما ان لدى العراق عقدا مع شركة روسية و هي التي توجه المشورة بتغيير الاسعار من اجل تحقيق الارباح كون التصميمات التي تعطيها تلك الشركة تكون مدروسة بشكل جيد), واضاف ان (هذه الخطوة ستكون لها اهمية كبيرة في احداث استقرار في اسعار السوق النفطي العراقي و العالمي).

تغيير سعر

من جانبه قال مصدر في تصريح امس إن (شركة تسويق النفط سومو أبلغت عملاءها عن نية تغيير سعر القياس لخام البصرة في آسيا إلى سعر العقود الآجلة للخام العماني في بورصة دبي للطاقة من متوسط أسعار خامي دبي وعمان على منصة بلاتس بدءا من كانون الثاني في العام المقبل). ويعد التغيير المقترح تحولا كبيرا من جانب العراق ثاني أكبر منتج في أوبك ليخرج على ما اعتاد عليه منذ عقود هو وغيره من الأعضاء في المنظمة كالسعودية والكويت وإيران من خلال الاستناد لتقويمات وكالة ستاندرد آند بورز كلوبال بلاتس العالمية للأسعار في تسعير خاماتهم , وسيكون ذلك على نحو مليوني برميل من الخام يوميا أو ما يقارب ثلثي صادرات الخام العراقي من ميناء البصرة الجنوبي. وقال مصدر اخر في تصريح امس ان (العراق يسعى الى أن يكون له خام قياسي في إشارة لدور السعودية في تحديد الأسعار في المنطقة), وتابع ان (خطاب سومو سيطلق جولة مشاورات بين الشركة وعملائها وان تفاصيل التغيير المحتمل لا تزال غير واضحة). ومنذ شهر نيسان يبيع العراق شحنة أو شحنتين من خام البصرة شهريا من خلال منصة مزادات في بورصة دبي للطاقة كوسيلة لاستكشاف السعر . يذكر ان بورصة دبي للطاقة أطلقت العقد الآجل لخام عمان خلال العام الجاري. من جهة اخرى اعلنت وزارة النفط عن توفر 60 فرصة لدراسة البكالوريوس خارج العراق في اختصاصات هندسة النفط و الكيمياوية و الميكانيكية و الكهربائية و علوم الارض جيولوجيا والقانون واقتصاديات الطاقة و المالية والمحاسبية وكذلك ادارة عامة وادارة المشاريع.ودعت الوزارة في بيان امس (الراغبين من الذين تتوفر فيهم الشروط المطلوبة ملء استمارة الترشيح في الموقع الرسمي للوزارة).

منافذ كمركية

الى ذلك اعتبر مجلس محافظة ديالى الوضع الخدمي في احد منافذه الكمركية بأنه بائس جداً ، مشيراً إلـــى تخصيص مبلـــغ نصف مليار دينار من أجل إنقاذه . وقال رئيس المجلس علي الدايني لــ ( الزمان ) امـــــــس إن ( الوضع الخدمي في كمرك الصفرة شمال بعقوبة بائس جدا وهو عبارة عن كرفانات متواضعة وسط أرض ترابية تنعدم فيها جميع مقومات الخدمات الأساسية لأي كمرك ) .وأضاف الدايني ، أن ( كمرك الصفرة رغم أنه يدر مليارات الدنانير شهريا لخزينة الحكومة الاتحادية الا انه في وضع مزر للغاية من ناحية الخدمات ويمكن لأي زائر أن يسجل عشرات السلبيات لدى مروره بالكمرك ) . واوضح الدايني ، أن ( مجلس ديالى ورغم الضائقة المالية خصص نصف مليار دينار لمشاريع متواضعة لإنقاذ الكمرك ومنها إنشاء منظومة إنارة ليلية وإعادة تبليط مدخل الكمرك ، بالإضافة إلى صيانة الطريق الرئيسي المار به وفق الامكانيات المتوفرة ) . ودعا رئيس مجلس محافظة ديالى، الحكومة الاتحادية إلى ( ضرورة تبني خطة شاملة لبناء كمرك الصفرة بشكل يتلاءم مع مكانته الاقتصادية وإيراداته المالية الكبيرة التي بلغت مبالغ ضخمة في الأشهر الماضية ) .واعلنت دائرة صحة ديالى ، عن تشكيل فرق صحية لمتابعة احوال النازحين في مخيم البوحنيحن في ناحية العظيم ضمن قضاء الخالص . وقال مدير اعلام صحة ديالى نبيل الشمري لــ ( الزمان ) امس ان ( مركز صحي ناحية العظيم والمفرزة الطبية التابعة له تستقبل العوائل النازحة في مخيم البوحنيحن والبالغ عددهم 106 عوائل لأكثر من 500 نسمة ليتلقوا مختلف العلاجات والفحوصات خلال مراجعتهم ) .

مراكز صحية

واكد الشمري ، ان ( دائرة صحة ديالى مستمرة بخدماتها لعموم النازحين والعائدين عن طريق المراكز الصحية والعيادات المتنقلة من اجل تجاوز الظروف الصعبة التي يمرون بها نتيجة النزوح وسيطرة عصابات داعش على مناطق قبل ان يتم تحريرها من قبل القوات الامنية والحشد الشعبي ) .

ومن جانب آخر اعلنت مديرية الموارد المائية في محافظة ديالى ، عن رفع 13 تجاوزا على جدول مائي رئيسي شرق المحافظة.

وقال بيان تلقت الــ ( الزمان ) نسخه منه ، ان ( كوادرهم الميدانية قامت برفع 13 تجاوزا على جدول مندلي الرئيسي شرق بعقوبة ، بالتعاون مع شرطة قضاء المقدادية ) .

واشار البيان ، الى ان ( رفع التجاوزات تقلل من معدلات هدر المياه وايصال الاخيرة الى الاراضي الزراعية ومحطات الاسالة ) .