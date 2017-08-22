مكتب العبادي ينفي التباحث بموضوع الإستفتاء

الكردستاني لـ (الزمان): وفد الإقليم سلّم بغداد مطالب وترقب زيارة متبادلة للرد

بغداد – تمارا عبد الرزاق

اكد الناطق الرسمي بأسم الحزب الديمقراطي الكردستاني ريناس جانو ان الوفد الكردي الذي زار بغداد سلم ورقة بمطالب الاقليم الى الجهات الرسمية فيما يخص موضوع الاستفتاء, مشيرا الى اجراء الاستفتاء بالطرق السلمية والحوار. وقال جانو لـ (الزمان) امس ان (سبب زيارة الوفد الى بغداد هو لإيصال رسالة بإن الاقليم متجه نحو الاستفتاء بالطرق السلمية والحوار), متوقعا ان (الورقة التي قدمها الوفد تقابلها ورقة اخرى من قبل حكومة المركز من خلال زيارة متبادلة خلال المدة المقبلة).

انتهاء شراكة

ورأى رئيس الاقليم مسعود البارزاني ان من اسباب اجراء الاستفتاء هي انتهاء الشراكة في العراق . وقال بيان امس ان (البارزاني إستقبل الأمين العام لاتحاد الجامعات العربية سلطان أبو عرابي وبحثا العلاقات المشتركة والحرب ضد الارهاب).

واكد البارزاني أن (الأسباب التي أدت إلى ظهور داعش مازالت قائمة), وعن قرار إجراء الإستفتاء لفت البارزاني الى أن (مبدأ الشراكة في العراق انتهى والاكراد انهكوا من تكرار التجارب لذلك قررنا إجراء الإستفتاء والتوجه نحو الإستقلال). من جانبه اشاد ابو عرابي (بنضال وتضحيات كردستان في الحرب ضد الإرهاب ومناهضة الظلم والإضطهاد), معربا عن أمله بأن (تحقق كردستان طموحاتها). من جهة اخرى حمل البارزاني نائب رئيس الجمهورية نوري المالكي مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع في العراق.

وقال البارزاني في تصريح امس ان (المالكي وراء ما وصل إليه العراق من خلال احتكاره للسلطة التي دمرت العلاقة بين بغداد وأربيل) على حد تعبيره .

وتابع أنه (يمكن التفاهم مع رئيس الوزراء حيدر العبادي كونه لا يقارن بالمالكي بالرغم من وجود معارضة له). ولم يتسن لـ (الزمان) الحصول على رد من نواب دولة القانون بشان اتهام البارزاني للمالكي بالرغم من تكرار الاتصالات.

ونفى المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء حيدر العبادي المعلومات التي نُشرت في احد التقارير الدولية بشأن الوفد الكردي الذي زار بغداد مؤخراً للتباحث مع مسؤولين بشأن استفتاء استقلال كردستان .

معلومات كاذبة

وقال بيان امس (ننفي المعلومات الكاذبة التي نشرت في التقرير بشأن الوفد السياسي الكردي إلى بغداد), مبينا ان (المعلومات التي نقلت عن مسؤول في المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكردستاني ملا بختيار كاذبة وبعيدة عن الواقع ولم يتم التطرق اليها إطلاقا في مباحثات الوفد كما أن الملا بختيار لم يكن ضمن الوفد),

وأضاف أن (التقرير لم يأخذ ابدا رأي الطرف الثاني ولا رأي الوفد واكتفى برأي واحد لم يكن موجودا ضمن الوفد وقدم معلومات غير صحيحة). من جهة اخرى بحث نائب رئيس الجمهورية اياد علاوي في بيروت مع رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها وتطويرها.

وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (الجانبين بحثا تطورات الاوضاع على الساحتين العربية والاقليمية وكذلك ملف الحرب على الارهاب حيث تم تأكيد اهمية زيادة التنسيق المشترك وتضافر الجهود لأجل الحد من خطر الارهاب والقضاء عليه), ووجه علاوي (دعوة رسمية للحريري لزيارة العراق والذي وعد بتلبيتها). الى ذلك اكد نائب رئيس البرلمان آرام شيخ محمد للسفير الأسترالي لدى العراق كريستوفر لانغمان أهمية نشر مفاهيم التعايش السلمي وتقبل الآخر والعمل من أجل أستقرار البلاد.

وقال بيان امس ان (الجانبين بحثا تطورات الأوضاع والمستجدات على الساحة المحلية وأستعراض آخر التطورات الميدانية والعسكرية لتطهير ماتبقى من الأراضي وكذلك مناقشة السبل الكفيلة لتوثيق العلاقات الثنائية بين البلدين وتوسيع آفاق التعاون المشترك وحل القضايا والملفات العالقة بين المركز والأقليم وأيجاد الحلول المناسبة للمشكلات بينهما).

واكد محمد ان (هناك تحديات وصعوبات تواجه البلد وعلى السياسيين والقوى الوطنية الأستعداد لمرحلة مابعد داعش وتهيئة الأجواء لاعادة النازحين ألى مناطقهم بالاضافة الى العمل على نشر مفاهيم التعايش السلمي وتقبل الآخر من أجل أستقرار البلاد), من جانبه ثمن لانغمان (الأنتصارات التي تحققها القوات العراقية بمختلف صنوفها), مؤكدا (أستمرار بلاده بدعم العراق ولاسيما في هذه المرحلة وتقديم المساعدات الأنسانية العاجلة للنازحين وتكثيف الجهود لتمكين الحكومة في أعادة أعمار المناطق المحررة وتوفير الخدمات لعودة الحياة الطبيعية في تلك المناطق).