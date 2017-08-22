الوطنية : الوضع الراهن لايحتمل تعقيدات جديدة

معصوم يبحث مع الياور دور العشائر في تحقيق السلم والمصالحة

بغداد – داليا احمد

أكد رئيس الجمهورية فؤاد معصوم اهمية دور العشائر العراقية في ترسيخ السلم الأهلي والمصالحة المجتمعية. وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (معصوم استقبل شيخ قبيلة شمر عبد الله عجيل الياور وبحثا دور العشائر في ترسيخ السلم الاهلي وتحقيق المصالحة المجتمعية), وهنأ معصوم الياور بـ(مناسبة اختياره رئيسا لقبيلة شمر في العراق), مثمنا (مواقف شمر المناهض للارهاب وتعبئة أبنائها في محاربة داعش). من جانبه أكد الياور (دعم جهود الاستقرار والسلام في البلاد), مشيدا بـ(مواقف معصوم في دعم العشائر وجهوده الحثيثة في تعزيز المصالحة المجتمعية).

كما بحث رئيس التحالف الوطني عمار الحكيم مع الياور الأدوار المطلوبة من المؤسسات العشائرية في تحقيق السلم المجتمعي، مؤكدا ان وحدة العراق قدر لا يمكن الخروج عنه، ودعا الحكيم في بيان تلقته(الزمان ) أمس الى (البناء على الوحدة التي تحققت وأسهمت بصنع مصالحة مجتمعية بالدماء التي تلاحمت بين أبناء الوطن الواحد دفاعا عن الأرض والمقدسات)، واضاف ان (الإرهاب يحتاج الى معالجات تنموية واقتصادية و أمنية وهنا تبرز ادوار القيادات المجتمعية في كشف الإرهاب وعزله عن حواضنه ليتمكن العراقيون من إعادة الأمن والوئام الى عموم الوطن).وعلى صعيد اخر ناقش الحكيم مع مبعوث الرئيس الاميركي للتحالف الدولي لمكافحة الارهاب بيرت ماغورك تطورات المعركة الحاسمة ضد الارهاب ، محذرا من الادوار التي يلعبها الارهاب في استهداف التجمعات باساليب بدائية .ونقل البيان عن الحكيم القول خلال اللقاء انه (ندعو الى التنوع في مكافحة الارهاب وان لا تقتصر المهمة على الجوانب العسكرية فقط وان تنتقل الى محاربة الارهاب كفكر وعدم التهاون في هذا النقطة بالتحديد فضلا عن قطع طرق الامداد ومتابعة الشبكات الالكترونية التي تغرر بالشباب وتلحقهم بالعصابة الارهابية ).

واضاف ان (مايجري في العالم حاليا مصداق لما حذرنا منه سابقا حين وصفنا الارهاب بالغدة السرطانية التي لو انتشرت لن يسلم منها احد), واوضح البيان ان (اللقاء ناقش تطورات العملية السياسية في العراق حيث اكد الحكيم اهمية الكتلة الوطنية العابرة للطائفية حل يتماشى مع طبيعة المرحلة).

موعد محدد

مشددا على (اجراء الانتخابات في موعدها المحدد كونها اصدق تعبير عن الديمقراطية في العراق،وان البلد بات محصنا من عودة الارهاب باشكال متعددة بحكم التجربة ). فيما تقدم ماكغورك بالتهنئة للحكيم بمناسبة تشكيل تيار الحكمة الوطني، مؤكدا دعم بلاده للعراق في حربه ضد داعش والاستمرار في تشجيع دول المنطقة بالانفتاح على العراق.الى ذلك حذر ائتلاف الوطنية من ان الأوضاع السياسية الحرجة التي يعيشها العراق لاتحتمل مزيداً من التعقيد، داعيًا الى انتهاج الحوار والتفاهم لتصحيح الانحرافات .

وقال بيان للوطنية تلقته (الزمان) أمس ان قيادة الائتلاف اكدت خلال استقبالها وفد المجلس الاعلى لاستفتاء اقليم كردستان ان الأوضاع السياسية الحرجة لاتحتمل مزيداً من التعقيد. واوضح ان اللقاء بحث مجمل الاوضاع السياسية في البلاد بالاضافة الى ملف الاستفتاء المزمع اجراؤه في اقليم كردستان خلال الشهر المقبل وتداعياته.

واوضح الائتلاف ان (حل الخلافات بين الحكومة المركزية وحكومة الاقليم ممكن عبر تكثيف الحوار وتكرار اللقاءات وان خيار الاستفتاء في الوضع الحالي لن يحل اي مشكلة) . كما اكد الائتلاف ان( دعوات الانفصال لن تخدم الكرد ولا تجربتهم الديمقراطية وكفاحهم التأريخي وان خلاص الجميع وضمان حقوقهم يكمن في بناء دولة المواطنة في عراق واحد موحد وهو ما يجب ان ينتبه له الجميع ويعملوا لأجله).

وحضر اللقاء من جانب ائتلاف الوطنية النواب حسن شويرد وحامد المطلك وجنيد الكسنزان وصفاء جار الله بالاضافة الى نائبي الامين العام لحزب الوفاق الوطني العراقي هاشم الحبوبي ومحمد خورشيد وعضو المكتب السياسي للحزب ضياء المعيني. في غضون ذلك، دعا المؤتمر الوطني العراقي أعضاء مجلس النواب إلى إبعاد ملف الاستجوابات عن التسقيط والبروز السياسي.